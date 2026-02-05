南投燈會2月14日至3月8日登場 許縣長率縣府團隊祈福

南投燈會活動即將登場，縣長許淑華率領縣府團隊與承辦廠商祈福。(南投縣府提供)

南投燈會活動將於二月十四日至三月八日登場，縣長許淑華率領縣府團隊與承辦廠商，五日上午在南投縣會展中心辦理燈會活動的祈福儀式，在法師的帶領下，眾人手持清香祝禱祈求活動順利、人員平安，再創活動熱潮。

祈福儀式由法師依循道教科儀，並代為恭讀文疏，敬告天地諸神，祈求2026南投燈會活動順利圓滿；並在法師帶領下，許縣長、副縣長王瑞德及秘書長李良珠手持火把帶領工作人員繞行燈會主燈會場一圈淨化，消災解厄，祈求順遂。

許縣長表示，縣府於每年農曆年間舉辦的南投燈會，已成為全國矚目的春節盛事，去年南投燈會吸引超過500萬人次參觀，不僅成功帶動觀光人潮，更為周邊觀光與商機，創造顯著的經濟效益。

許縣長指出，今年縣政府持續提升活動內容與豐富度，期盼在農曆新年期間，再次吸引來自國內外的遊客共襄盛舉，一同感受南投燈會的精彩魅力；另外，位於草屯的九九峰氦氣球樂園亦將於春節期間正式開園，該園區為全國唯一的氦氣球主題樂園，為南投觀光再添亮點，提供遊客嶄新且獨特的旅遊體驗，許縣長誠摯邀請全國民眾於年假期間規劃行程，走訪南投，賞櫻、泡溫泉，體驗在地風采。

今年南投燈會活動仍維持在會展中心及浪漫情人橋兩側貓羅溪畔舉行，共規劃十一個主題燈區，有全台首創的「雙主燈」、水舞廣場的三維水舞秀，並攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」規劃專屬大型燈區，白天也有花海、互動遊戲區、彩繪 DIY及免費SUP立式划槳體驗，非常適合親子同遊。