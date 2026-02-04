南投燈會2／14登場！聯名「反應過激的貓」 住宿消費送紀念幣

南投燈會開幕倒數記者揭曉《凌光之翼》主燈。（劉慧茹攝）

數位集章活動每天限量兌換「反應過激的貓」聯名紀念幣單、雙幣套組。（劉慧茹攝）

「2026南投燈會」2月14日登場。4日開幕倒數記者會不僅揭曉今年雙主燈，宣布大型燈區與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名，打造融合馬戲意象與大型童趣的互動裝置，期間旅遊住宿消費還送出紀念幣，盼以特色活動與優惠吸引近600萬人次到訪，創造40億元的觀光產值。

記者會上公開《凌光之翼》主燈，以展翼飛馬結合大型齒輪機械造型呼應馬年意象，於燈會期間定時展演，將隨音樂節奏轉動，帶動飛馬展翅奔騰；另一座地面主燈《飛馳樂園》，由12年前台灣燈會主燈重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。

「2026南投燈會」2月14日登場，粉紅飛馬小提燈也與主燈同步亮相。（劉慧茹攝）

燈會今年攜手日本IP「反應過激的貓」規畫專屬大型燈區，推出充氣迷宮燈組，以及13組融合南投13鄉鎮與十二生肖造型的大型燈組，呈現南投深具特色的在地觀光風貌。展區內結合影像裝置與互動遊戲，設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，提供民眾搭乘遊玩。

除了賞燈，燈會期間同步啟動數位集章活動，凡出示於燈會期間在南投的合法旅宿住宿及南投境內購物消費滿額證明，完成不同數量的集章後，每天限量兌換「反應過激的貓」聯名紀念幣單、雙幣套組，勢必掀起一波村民收集熱，帶動新春南投境內旅遊。而每晚6點30分，燈區將發送小提燈號碼牌，遊客可以換取馬年小提燈。

