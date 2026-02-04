南投燈會2/14登場 首推雙主燈營造馬年奔馳意象

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投燈會2月14日至3月8日登場，今年首度推出「雙主燈」呼應馬年奔馳意象，還有融合馬戲意象與大型童趣裝置「幻影馬戲團燈區」，並與日本人氣插畫「反應過激的貓」聯名合作。

南投縣政府在南投縣農工商會展中心辦理南投燈會，今天對外宣傳，縣府表示，自2016年開始辦理南投燈會，至今累積龐大聲量與觀光人潮，今年首次採雙主燈展演，主燈「凌光之翼」以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，另一座地面主燈「飛馳樂園」重新詮釋2014年主燈，塑造為獨角獸夢幻形象。

廣告 廣告

南投縣副縣長王瑞德主持記者會表示，燈會規劃11個主題燈區，呼應縣長許淑華致力打造「宜居城市」施政方向，其中「環保燈區」透過互動導光裝置，呈現永續生活典範，「共融之光燈區」則將南投竹藝結合現代聲光技術，展現傳統工藝與創新設計共融之美。

王瑞德說，除靜態展示燈區，節目演出包含三維水舞秀、立體煙火劇場，14日開幕則有歌手戴愛玲、安心亞、姑慕巴紹接力演出，並由南投水里女兒、藝人侯怡君主持，15日、19日、20日、21日、27日、28日也有樂團及歌手獻唱，燈會園區白天有免費立式划槳體驗。

南投縣政府在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，是全台首座繫留式氦氣球觀光設施，縣府表示，預計11日辦理啟用典禮暨試營運，5日中午開放700名南投縣民、1000名草屯鎮居民，透過氦氣球樂園官網搶先預約12日至14日免費入園，另於12日開放全國遊客預約17日至3月8日入園，體驗從150公尺高空俯瞰美景。（編輯：李錫璋）1150204