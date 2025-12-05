南投爆龜速「釣魚」檢舉 檢舉人回應認「1執念」、不會再犯

南投水里、魚池近期頻傳龜速行車「釣魚」檢舉案，引發網友肉搜。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里、魚池鄉近期頻傳龜速行車「釣魚」檢舉案，爭議狂燒引發輿論炸鍋，網路社群還肉搜出檢舉魔人，甚至出現攻擊性言論，對此，檢舉人回應，因認為行車打方向燈相當重要，受到這項「執念」影響，才會遇到違規就檢舉，造成地方不安感到很對不起，強調日後不會再犯。

檢舉人表示，他因自認超車不打方向燈相當危險，主要檢舉也多是該項違規，且因自己開車較慢，之前若有後車駕駛等不及，他就會靠邊讓道，但只要看到有人超車沒打方向燈，就會興起一股「執念」檢舉，另外，若有人在盲彎危險超車，也會一起檢舉，盼能維護道路安全。

今年9、10月頻繁檢舉約1、20件，11月也有零星檢舉案，但後來發現網路社群對於檢舉案的憤怒，他才意識到自己「犯傻」，對於挨罰與連續受罰的民眾感到過意不去，他後來也捐出2萬元做公益，日後開車會反求諸己，對於外界的指責批評他都願意接受。

