南投特色美食餐飲 全面體檢

近年來異國風味與特色美食在國內迅速盛行，相關餐飲業者家數持續成長，不管是泰式、越式、義式、韓式、日式等各國料理，已成為民眾用餐的新選擇。為維護民眾飲食安全，南投縣政府衛生局執行「一一四年特色美食餐飲業稽查專案」，針對轄內特色料理餐飲業者進行全面查核。本次專案共稽查十五家業者，並抽驗二十件成品及食材原料包含，檢驗項目包含食品衛生標準、動物用藥及防腐劑等，產品檢驗結果均符合規定。

衛生局長陳南松表示，特色風味餐飲深受民眾喜愛，為確保多元美食的衛生與安全，衛生局已將特色美食餐飲業列為稽查重點，透過稽查專案的執行，持續強化查核與輔導業者，確保食材來源、保存管理及製程衛生符合規定，讓民眾在品嚐各式特色美食時更加安心，享受美味無負擔的用餐體驗。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。