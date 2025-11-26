「南投特色-走出台灣邁向國際」-五育高中與日本新潟藝術設計專門學校國際教育交流

五育台日交流-兩校校長與學生代表合影。 (記者蔡榮宗攝)

日本新潟縣新潟藝術設計專門學校由加藤校長帶領師生七十人(廿六)日到訪南投五育高中進行國際教育交流，五育高中校長邱勝濱表示，今年五月帶領師生一行十二人參訪姊妹校新潟藝術設計專門學校，從實地參訪中了解到該校是日本頂尖的藝術設計人才培育專門學校，在優良師資與環境中培育出非常多務實致用專門人才，日方熱情接待讓參訪的師生留下深刻美好的回憶，今日的交流活動不僅全校師生總動員，更邀請國立仁愛高農原民舞蹈社及咖啡社團一同參與，希望透過此次活動拓展同學們的國際視野，也能將南投在地文化特色與日本友人交流分享。

為歡迎遠道而來的貴賓，設計豐富的體驗活動，由學生擔任學伴，陪伴日本師生嘗鮮台灣經典小吃「雞蛋糕」，並體驗雞蛋糕的製作和南投高山咖啡品嘗，再配合十二月節慶現場手工製作雪花球，做為今日最具特色的伴手禮，五育學子認真實踐將南投的特色「走出台灣邁向國際」的精神。

董事長林幸宜表示，希望儘快安排時間回訪日本學校，讓兩校情誼能永續經營，為能拓展五育學子國際視野，除與日本姊妹校新潟學校國際教育交流外，去年也與日本琦玉縣政府及日本元氣集團合作，提供本校學生至日本留學全額獎助學金，希望讓優秀的五育學子走出台灣，邁向國際化。

日本新潟藝術設計專門學校加藤校長表示，與五育高中於一0八年締結姊妹校情誼深厚已第四度實地到訪，讓日本學生見識台灣高中的特色，參觀五育高中後，對於學校持續更新的教學設備，和教學成就，值得給予肯定，很感謝五育高中熱情的接待，希望未來兩校能持續互訪，增生情誼。

南投市市長張嘉哲此次也全程參與活動，並致贈日方在地特產南投意麵，推展南投美食特色。很肯定此次五育高中和日本新潟藝術設計專門學校的交流活動，不僅開拓學生視野並將南投推向國際，讓南投的孩子能向外國人展現自我，並且能將台灣和南投特色，向日方介紹交流，讓日本學生更加認識台灣的在地文化，非常難得，也希望五育高中能多與國外學校交流，讓學生更有舞台和眼界認識不同文化。

中餐則由張冠群總經理領軍的南投小白宮-福瑞堂帶來美味BUFFET，菜品具備了臺灣文化的包容性，有大人小孩都愛的肉醬義大利麵、脆薯、?啦雞塊及玉米濃湯，還有南洋風味的咖哩蟹身，養身的菌菇炊飯，當然一定要有的台灣味-客家炒米粉、古早味控肉、清炒高麗菜。透過美食，讓台日交流更顯豐富。

此次活動在大合照後，雙方學生互留聯絡方式，依依不捨下互告別離，希望早日後能回訪日本新潟藝術設計專門學校，讓雙方情誼延續下去。