南投狗頭幫老大「瘋寬」因案遭判1年半 自戕身亡公訴不受理 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

南投狗頭幫老大綽號「瘋寬」的吳聰寬，上月24日自戕身亡，由於吳男生前曾因為一筆200萬工程款與李姓男子有糾紛，於是他下令多名小弟將李男押走囚禁，甚至要比特犬攻擊李男，一審被判處1年6個月有期徒刑，本案原本上訴二審，吳男如今已經身亡，台中高分院諭知公訴不受理。

警方調查，吳男與向李男因為一筆工程欠款，雙方互有嫌隙，2022年8月6日，吳男派出多名小弟到李男住處，將李男強押至他辦公室討論債務問題；過程中，吳男出手毆打李男、並恐嚇要斷他手腳，其他人分別壓制李男，並持球棒朝李男手腳毆打，吳男甚至下令他養的比特犬攻擊李男，造成李男全身遍體鱗傷。

廣告 廣告

此外，2023年7月22日，吳男又以LINE的語音傳送訊息李男友人，請友人轉達李男表示，「和解書寫出來大家都平安無事，要把事情搞大或結束我都不要緊。」

南投地方法院審酌，吳男僅因不滿李男向他追討債務，即率眾以訴諸暴力為剝奪他人行動自由及傷害犯行並恐嚇，依犯剝奪他人行動自由罪，判處有期徒刑7個月；又共同犯傷害罪，處有期徒刑1年；恐嚇危害安全罪，又處有期徒刑3個月，應合併執行有期徒刑1年6個月。

南投地檢署上訴台中高分院，認為吳男是涉犯殺人未遂、重傷害未遂、組織、恐嚇等刑期較重罪名，吳男也提出上訴，但如今吳男已經身亡，台中高分院依《刑事訴訟法》規定，諭知公訴不受理判決。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

戲謔性、殘忍性非文化實踐 屏檢就原民獵殺黑熊無罪上訴

桃檢查獲走私第四級毒品近1.5公噸 起訴6人求重刑

【文章轉載請註明出處】