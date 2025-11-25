南投狗頭幫老大「瘋寬」殯儀館後方開槍自轟 胸口中彈倒臥車內身亡

南投縣名間殯儀館24日發生槍擊案，綽號「瘋寬」的地方角頭死在車內。翻攝畫面

南投縣名間鄉殯儀館後方自行車道24日下午驚傳槍擊死亡案件。一名男子被發現倒臥在轎車駕駛座上，胸口中彈身亡，警方到場後確認死者為53歲吳姓地方角頭，外號「瘋寬」。車內留有一把手槍，現場並無打鬥跡象，初步研判疑似自行開槍輕生。

南投警分局指出，今下午2時30分接獲民眾報案，稱在名間殯儀館後方自行車道，一輛停放多時的車內疑似有人昏迷。警員抵達後發現吳男已明顯死亡，胸口有槍傷，且手槍就放在身旁。警方已報請檢察官相驗，並將調閱周邊監視器追查死因與槍枝來源。

據了解，吳男綽號「瘋寬」，長期在濁水溪一帶活躍，被指涉地下賭場、砂石買賣等非法事務。其行事風格兇悍，外界稱其勢力為「狗頭幫」——曾因要求工地砂石車張貼比特犬頭像「通行證」以掌控運輸與工程權益而聲名大噪。他過去涉及暴力討債、剪斷被害人手指等案件，屢遭警方鎖定。

去年7月，他更被控向水利署工程承包商恐嚇勒索百萬元。檢警同年8月底展開攻堅，在其據點查扣5把長短槍與逾200顆子彈，火力驚人，其中包括電影《捍衛任務》主角基努李維使用的KSG霰彈槍，引發社會矚目。



