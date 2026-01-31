南投瑞竹國中僅剩9人！115學年度將停辦 學生併入竹山國中

南投縣瑞竹國中因受少子化影響，學生人數僅剩9人，縣政府經多次評估後，決定於115學年度起停辦，學生將併入竹山國中。縣府日前召開公聽會聽取地方意見，家長對此表達憂心，特別關注孩子的通學安全及適應新環境的問題。

南投縣教育處指出，瑞竹國中目前學生數量過少，僅有9人，單一班級學生數不超過4人，導致分組討論及同儕互動受限，不利學生的社交與學習發展。經過與地方人士、校方及家長多次溝通，並由專家學者進行評估後，縣府決定停止營運瑞竹國中，並將學生安置於竹山國中。

針對家長對學生適應問題的疑慮，教育處表示，已規劃多項輔助措施，包括補助交通費、交通保險費及書籍簿本費，並要求竹山國中提前建置學習與生活適應輔導機制，確保學生在新環境中能順利銜接課程並適應心理變化。此外，對於交通接送困難的家庭，縣府正研議增加幸福巴士的行駛路線，以減輕家長的接送負擔。

在日前的公聽會上，不少家長表達對孩子轉學後能否獲得足夠關注的擔憂。一些家長認為，小型校園的環境讓孩子能接受更多的個別照顧，轉至規模較大的學校後，是否能持續獲得老師的即時關注，成為他們最在意的問題。對此，縣府承諾將持續關注學生的學習與生活適應情況，並加強學校的輔導服務。

南投縣副縣長王瑞德強調，學校停辦的決策是基於維護學生受教權及教育資源均等的原則，同時也會兼顧教職員工的工作權益及校地的後續活化利用。他表示，瑞竹國中校地未來將在符合土地與建築使用規範的前提下進行轉型與活化，未來用途將納入地方需求的考量。

除了瑞竹國中，南投縣內其他學生數過少的學校也面臨調整評估。鹿谷鄉瑞峰國中僅剩6名學生，竹山鎮大鞍國小則有16名學生，縣府已將這些學校納入規劃，並將比照瑞竹國中的模式進行完整的學生安置與交通配套，以降低對家長與學生的衝擊。

