即時中心／劉朝陽報導



南投縣名間鄉，今（19）日清晨，爆發凶殺案，一名黃姓男子因故與鄰居蕭姓男子發生糾紛，今天清晨黃男埋伏在巷口，看到蕭男騎車外出，便駕車衝撞對方，將人撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，導致蕭男重傷身亡。黃男犯案後自首，警方立刻將其帶回派出所調查。

警方指出，黃嫌於今日上午7時42分許撥打110報案，自稱犯下殺人案，警方到場發現一名男子已倒臥路面，立即通報119將該名男子送醫，但仍宣告不治。



案經南投縣政府警察局鑑識科採證，於現場查扣犯案用的刀械、車輛，全案依殺人罪嫌報請台灣南投地方檢察署偵辦。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／南投男子「遭狙殺」命喪鄰居刀下 凶嫌犯案後打110自首

更多民視新聞報導

跨年民眾注意！北捷加密班距「42小時不收班」 這2站免收費優惠曝

網紅Meg嫌棄「Pingu企鵝家族」稱黑色幽默 網批不尊重急發聲明道歉

天真！癱瘓憲法法庭還嗆「彈劾總統」 綠營傻眼：大法官無法開會

