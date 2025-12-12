南投男欠債百萬 被誘「種大麻抵債」 租屋造千萬栽培室遭逮

男子積欠百萬債務，又誤信債主靠大麻抵債、翻身等話術，在租屋處打造小型栽培場。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 南投水里鄉一名男子因積欠百萬債務，被債主以「種大麻可抵債」等話術誘使從事非法的大麻栽種。警方於租屋處查獲大麻活株及培植設備，黑市粗估價值高達1400萬新台幣。

今年5月，警方接獲情資指楊姓男子在水里鄉民宅內大量栽種大麻。楊男原從事餐飲業，疫情期間名下餐廳倒閉又遇資金周轉問題，欠下林姓債主約4、500萬的巨額債務。林男趁機以「大麻抵債、還債翻身」等話術利誘，楊男遂上網購買大麻種子、活株與設備，在租屋處架設燈具、通風與灌溉系統，打造小型栽培場。黑市粗估價值高達1400萬新台幣。

警方蒐證後於6月持搜索票突襲，現場查獲68株大麻活株、乾燥大麻葉及大量培植器材。後續再追查2名共犯，包含上游林男與負責「技術指導」的陳姓男子，兩人於8月期間遭到拘提，並在陳嫌租處查獲2枝改造手槍、12顆子彈及多項毒品。

三人落網後，全案依《毒品危害防制條例》將楊男等3人移送南投地檢署偵辦，經檢方複訊後向南投地院聲押禁見獲准，檢方10月底偵結，依共同製造第二級毒品罪嫌提起公訴。

刑事警察局呼籲，第二級毒品大麻之栽種、製造、運輸及販賣均屬重罪，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。提醒民眾，切勿受金錢誘惑或所謂「翻身機會」而誤觸毒網。

