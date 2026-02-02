南投男聽「財神撞臉」加買尾數8刮刮樂 爽中500萬

南投一名年約30多歲的男子，臨時起意決定加買一張尾數8的刮刮樂，沒想到竟刮中500萬。（圖／台灣彩券公司提供）





南投一名年約30多歲的男子，因聽見店員在討論刮刮樂「五路財神」彩券的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神爺有幾分相似，臨時起意決定加買一張尾數8的刮刮樂，沒想到竟刮中頭獎，順利將500萬元抱回家。

財神圖像撞臉店內神尊 男子幸運刮中500萬

根據位於南投縣埔里鎮的「鑫勇得彩券行」代理人蔣小姐表示，這名幸運民眾當天原本在刮「1,200萬大吉利」，期間聽到店員在討論刮刮樂「五路財神」彩券上的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神爺長得有些相似，於是臨時加買一張尾數8號的刮刮樂，想來試試手氣。

沒想到過了不久，這名男子就走到櫃檯前，淡定輕聲的對店員說「我中頭獎了」。經店員協助確認後，才露出開心的笑容，除了隨即打電話向家人報喜之外，也特地包了一個紅包給店員。直到店員幫忙核對確認無誤後，他的臉龐終於綻放出燦爛笑容。男子隨即撥通電話向家人分享這份喜訊，並不忘現場包了一個紅包給店員，分享這份好運。

代理人蘭花還願 祈求店內旺氣長紅

店內開出大獎，代理人蔣小姐開心之餘，也特別前往鄰近的媽祖廟奉上蘭花還願，感謝神明保佑。她表示，除了叩謝神恩，也祈求店內好運延續，能不斷傳出中獎的好消息。

