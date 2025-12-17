南投男自首曾殺人棄屍！苦無證據尋求土地公幫助 隔日尋獲白骨

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

南投縣一名22歲蔡姓男子日前前往屏東縣枋寮派出所自首，坦承曾犯下殺人棄屍案。警方歷經8天搜索，才在彰化縣芬園鄉山區橋下尋獲被害人遺體，經確認為2年前失聯的59歲劉姓女子。全案另有一名24歲陳姓共犯落網，2人均依殺人罪嫌移送法辦，聲押禁見獲准。

警方專案小組連日在蔡男供稱的棄屍地點搜尋，歷經8天才在彰化縣芬園鄉山區橋下尋獲被害人遺體。（圖／翻攝畫面）

警方指出，蔡男於本月7日晚間6時許，獨自走進派出所向警方表示「我殺人了，要自首」，稱前年10月間因金錢糾紛，在南投縣名間鄉一處民宅將劉姓女子勒斃後棄屍。

警方立即成立專案小組展開偵辦，並多次帶同蔡男前往指認棄屍地點，但始終未能尋獲遺體，一度懷疑其供詞真實性。直至13日下午，屏東縣警局刑警大隊人員陪同刑事局長周幼偉前往車城鄉福安宮參拜「祈求土地公」，隔日上午即尋獲劉女白骨。

經調查發現，劉女獨居多年，親友及鄰居均表示已超過2年未見其人，時間點與蔡男供述吻合。進一步追查後，警方也逮捕一名24歲陳姓共犯，疑與蔡男一同涉案。經初步偵訊，警方依《刑法》殺人罪嫌，將蔡男與陳男一併移送屏東地檢署偵辦，至於詳細犯案動機、分工情形及是否另有隱情，仍有待檢警持續深入調查釐清。



