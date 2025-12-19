南投男酒駕罰2.5萬還吊照 他不滿上訴「1關鍵-證據不足」法官真的撤銷

記者陳佳鈴／南投報導

男子擦撞肇逃後到醫院就醫，赫然發現他酒測超標，不過法官卻判他免罰。（示意圖／資料照）

南投縣一名鄧姓男子於去年3月間騎車發生擦撞事故，警方在事發 2 小時後才對他進行酒測，數值高達 0.38 毫克。儘管監理單位據此重罰 2.5 萬元並吊銷駕照，但鄧男主張是「肇事返家後才喝酒消愁」。全案經台中高等行政法院審理後，法官認為警方無法證明肇事當下的酒測狀態，科學證據力存有斷層，判決撤銷原裁罰處分。

鄧男於去年3月12日上午 9 時許，騎乘妻子機車在埔里鎮不慎擦撞路邊機車，事後未停留就離去。警方獲報循線追查，於案發約2小時後在醫院尋獲正在就醫的鄧男。經實施呼氣酒測，鄧男酒測值達每公升 0.38 毫克。

廣告 廣告

當時警方認定鄧男涉嫌酒後駕車，除依《公共危險罪》移送法辦（後經檢方予以不起訴處分）外，另依《道路交通管理處罰條例》開單告發，處以2.5萬元罰鍰、吊銷駕照3年且1年內不得考照之處分。

鄧男不服提起行政訴訟，辯稱肇事時並未飲酒，是因為返家後與妻子發生激烈爭吵，情緒低落才在短時間內灌下5罐啤酒，隨後不慎從樓梯摔下受傷，才由妻子載往醫院就醫。

法官審理時，鄧男妻子證稱，當天載丈夫回家時並未聞到酒味，且目睹丈夫返家後才開始飲酒並受傷就醫。法官認為，警方實施酒測的時間點，距離事故發生已間隔 2 小時之久。法官認為，人的體內酒精濃度會隨時間波動，這段「時間空白」足以讓「事後飲酒」的說法具備可能性。

法院審理後指出，行政處分的認定必須根據明確事實。在本案中，警方及監理機關僅憑「事後 2 小時」的酒測數據，在缺乏其他輔助證據（如錄影顯示其行車搖晃或現場酒氣薰天）的情況下，難以直接推論其「肇事當下」處於酒後狀態。

基於「罪疑唯輕」與「證據充足」原則，法官認定原裁罰處分缺乏有力依據，判決撤銷原處分。全案仍可上訴。此判決也提醒執法機關，針對非現行犯之酒測案件，應強化蒐證程序，避免因時間斷層導致證據力失準。



更多三立新聞網報導

不捨！失智嬤遭啃老孫「當街安全帽K頭」 阿嬤現身仍護孫：他沒打我

太冷險奪命！男罕見「血管被凍破」大出血不止

剛做完健檢！連奪8屆冠軍苦行僧「中國健美王」驚傳猝逝 死因曝光

冬令進補防酒駕！大甲分局長率隊夜市宣導 巧遇美日觀光客讚親民

