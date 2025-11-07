南投男開槍討債片瘋傳！原來是「假槍演戲」 警方送辦

南投埔里鎮一段「開槍討債」影片在網路瘋傳，引發民眾恐慌！影片中數名男子圍著一名黑衣男子討債，黑衣男竟拿出槍枝對空鳴槍。事後24歲林姓男子出面澄清，表示影片中使用的是玩具槍，純屬短劇拍攝，並強調已向警方報備。然而，由於影片未加標註說明是演戲，警方已依社會秩序維護法函送法院裁罰，林男也向大眾致歉。

南投男開槍討債片瘋傳！原來是「假槍演戲」 警方不領情送辦。(圖／社會事新聞影音)

近日南投埔里鎮一段「開槍討債」影片在網路平台廣為流傳，引起民眾恐慌。影片中多名男子圍著一名黑衣男子討債，黑衣男竟拿出槍枝對空鳴槍。事後24歲林姓男子緊急出面澄清，表示影片中使用的是玩具槍，純屬短劇拍攝，並非真實情況。儘管當事人強調已向警方報備，但由於影片未加標註，警方已依社會秩序維護法函送法院裁罰。

事件發生在南投埔里鎮的一處廟壇前，影片中可見數名男子圍著一名黑衣男子討債，其中有人說道：「沒錢，我有錢，需要躲成這樣嗎？」、「給我們一個交代」。接著有人要求：「小雨把我的錢拿出來」，隨後小弟遞來紙袋，但黑衣男拿出的不是錢而是槍，並立即對空開了一槍。這段畫面在抖音及其他網路平台流傳後，造成許多民眾的恐慌。

埔里男拍「討債開槍」片 玩具槍嚇壞網友。(圖／社會事新聞影音)

影片當事人林先生隨後出面解釋，強調影片「純屬虛構，用的都是玩具」。他表示自己並未經營抖音等社群平台，拍攝影片只是為了「顯示一個短劇效果畫面」。林先生解釋當時是臨時起意想拍攝黑社會題材的短片，拍攝完成後也有向警方報備，他說：「怕會造成困擾，當天拍攝完有去分局報備。」

然而，由於影片上傳時沒有任何標註說明是演戲，因此嚇壞了不少網友，對此林先生也向大家表達歉意。拍攝地點選在林先生自家廟壇，其父親面對此事並未護短，表示：「所有的事情由他自己造成的，由自己去承擔。」

埔里分局副分局長謝耀賢表示，警方已查扣塑膠玩具槍，林先生的行為涉及違反社會秩序維護法第65條第1項第3款。儘管當事人聲稱自己沒有抖音帳號，拍攝並非為了賺取流量，但拿出假槍嚇人的行為足以造成公眾恐慌，警方已依社會秩序維護法函請地方法院裁罰。

【不良行為，請勿模仿】

