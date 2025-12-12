南投男開餐廳倒閉「欠債千萬」 債主誘「種大麻翻身」

為了還債翻身，他鋌而走險，誤信債主利誘，改以種植大麻牟利，結果未能翻身。（圖／東森新聞）





南投一名40歲男子原本經營餐廳，卻在疫情期間接連倒閉，負債金額高達上千萬元。為了還債翻身，他鋌而走險，誤信債主利誘，改以種植大麻牟利，結果不但未能翻身，反而賠上自由，得不償失。

警方調查，楊姓男子過去在南投集集與水里一帶，曾開設多達六間餐飲店，但開幕一年多便遇上疫情衝擊，生意一落千丈，只能四處借錢周轉，最終背負上千萬元債務。其中一名42歲的林姓債主向他遊說，聲稱只要協助種植大麻，不但可以抵銷積欠的500萬元債務，還有機會大賺一筆重新翻身。

林姓男子還找來一名45歲陳姓男子，負責提供種植大麻的技術指導，三人形成上下游分工的非法供應鏈。楊姓男子則在南投水里租下一棟透天厝，將屋內窗戶全面遮光，並自行上網購買燈具、培植設備與肥料，利用紫外線燈照射大麻盆栽，歷經半年培植，第一批大麻才剛收成準備出售，就遭警方查獲。

警方搜索現場，查扣大麻活株68株，以及乾燥大麻葉、種子與大量培植設備，市價超過1400萬元，並在陳姓男子租屋處查獲改造手槍2把、子彈12顆及多項毒品證物。全案依毒品危害防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，檢察官隨後向法院聲請羈押禁見獲准。

警方指出，楊姓男子是遭債主以「翻身機會」利誘，承諾在大麻收成後折抵債務，才會鋌而走險投入毒品種植。如今三人全數遭起訴並羈押，非法行徑也讓原本就背負債務的楊姓男子，人生再度重挫。

警方提醒，在台灣種植、販賣大麻屬於重罪，最重可處無期徒刑，或併科1500萬元罰金，切勿因一時貪念或債務壓力誤入歧途，否則後果恐怕難以承受。

