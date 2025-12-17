南投男「屏東自首殺人棄屍」遺體找到了！還有共犯落網

真的有殺人！南投縣日前有位22歲男子，前往屏東枋寮派所自首，表示有殺人棄屍，屍體埋在彰化縣的山區，遺體此男自首後8天在一座橋下被找到了，還有共犯落網。

警方帶著蔡男到棄屍地點搜尋屍體。（圖／翻攝畫面）

回顧全案，蔡姓嫌犯是在本月7日晚間6點左右，前往屏東枋寮派出所，主動向警方坦承2年前因為金錢糾紛，在南投一處民宅把59歲劉姓女子勒死，事後把遺體運到彰化縣芬園鄉的山區棄屍。

警消人員封路搜山。（圖／翻攝畫面）

警方接獲自首後立即組成專案小組偵辦，並多次帶同蔡男前往現場指認棄屍位置，但始終無法找到劉女遺體，一度懷疑蔡男是否謊報，而直到13日下午，屏東縣刑大人員，跟刑事局長周幼偉前往車城鄉福安宮參拜，祈求土地公協助破案，隔天上午果然有了進展，在彰化芬園鄉虹道橋下發現一個裝有遺體的黑色垃圾袋，打開後發現一具已成白骨的遺體，經檢驗確認就是被勒死的劉女。

廣告 廣告

消防人員支援尋找屍體。（圖／翻攝畫面）

而警方也在偵辦過程中，逮到一位24歲陳姓共犯，警方初步偵訊他跟蔡男後，皆被涉犯《刑法》殺人罪嫌移送屏東地檢署，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

延伸閱讀

影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝

影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦