南投疑似受虐黃牛 市議員李宗翰協助安置柳營「老牛之家」

南投疑似受虐黃牛已安置在柳營「老牛之家」。（李宗翰提供）

記者翁聖權／新營報導

南投縣埔里鎮一隻黃牛疑似受虐，經善心民間團體買下，由南投縣議員王秋淑交給台南市議員李宗翰協助處理，將其安置在柳營區「老牛之家」，讓黃牛能頤養天年。

市議員李宗翰服務處指出，南投近日發生疑似虐牛事件，引發社會關注。善心民間團體為了確保老牛性命安全無虞，將老牛買下交給南投縣議員王秋淑，希望能將其安置在台南市柳營區「老牛之家」。

但因「老牛之家」僅收容「台南牛」，經王秋淑跨縣市協調，最後由台南市議員李宗翰接手，讓黃牛入籍台南，並由市議員謝舒凡介紹獸醫完成醫療檢查，將這隻老黃牛安置在「老牛之家」平安展開新生活。

廣告 廣告

李宗翰說，感謝王秋淑議員及善心人士幫忙，也感謝台南市農業局的協助與溝通。由於相關規定限制，他以一萬元的金額正式購入黃牛，讓牠入籍台南，期盼牠能在安全、安穩的環境中生活。

王秋淑說，感謝各界善心人士協助，已收到李宗翰購買的費用，並加碼一萬二捐贈給「老牛之家」，提供黃牛後續照顧使用。

台南市農業局表示，先前無法收容黃牛的原因，是依規僅能接收台南本地牛隻，不過在確認黃牛所有權轉移，並完成身體檢驗後，將提供合適空間安置黃牛，並持續追蹤其健康情況，確保牠在「老牛之家」生活無虞。