南投發烤雞爆衝突！「號碼牌發完」遭批沒誠意 業者無奈吐心聲

上周遇到「鳳凰」颱風來襲，除了台大祭品文，也有一家烤雞業者放話賭12日有9縣市放颱風假，若沒全放就請吃烤雞，沒想到南投、台東當天正常上班課，因此業者也兌現承諾，宣布2地各放生100隻烤雞，怎料15日在南投發放時卻爆衝突，對此業者也發聲還原狀況。

「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」日前發文賭彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，12日都會放颱風假，若上述縣市沒全放颱風假，就罰請吃100隻烤雞。沒想到「鳳凰」強度減弱，南投、台東並未放假，業者也表示「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責。兩地各放生100隻烤雞，共200隻」，並提醒領取烤雞以現場排隊為主，無法預訂。

不料，15日在南投發完烤雞後，超多人私訊質問為何說好以現場排隊為主，結果去現場卻被告知號碼牌發完？怒批業者說話不算話、沒誠意要發烤雞就不要發、不公平，喊話要退追。

「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」則無奈表示，「我就想說發號碼牌跟現場排隊為主，到底有什麼關係？」自己是到了十點，看人數已超過200人，用號碼牌算出人數，提早告知後面人已超過人數，不用白等，且就算拿到號碼牌，也是要在現場排隊，等到12點才發烤雞，只要中途離開就取消資格，這樣才能避免中途被插隊。

「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」喊話，「請不要糾結號碼牌，主要就是已超過一百人，為了讓後面來的人不用浪費時間白等，也避免被插隊。想插隊的人很多，一早就有因插隊吵架的事發生，有在現場的人就知道了」，透露第一位支持者早上五點就來排隊，強調排的是參與活動的樂趣不是烤雞，希望22日台東場能順利，不要再有爭議。

