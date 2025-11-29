南投監理站攜手沈文程 竹山紫南宮快閃宣導高齡換照新制

南投監理站攜手代言人沈文程，於竹山紫南宮快閃宣導高齡換照新制。(圖：南投監理站提供)

▲南投監理站攜手代言人沈文程，於竹山紫南宮快閃宣導高齡換照新制。(圖：南投監理站提供)

為配合高齡換照政策推動，南投監理站今(廿九)日十一時到竹山鎮紫南宮舉辦四十分鐘「高齡換照代言人快閃活動」。活動特別邀請形象親切、深受長輩喜愛的代言人沈文程現身相伴，透過輕鬆互動與溫暖對話，讓更多民眾了解一一五年五月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念。

交通部吳東凌司長表示，臺灣已正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於一一五年五月正式實施，屆時駕駛人年滿七十歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至七十五歲；七十五歲以上長者則維持每三年換照周期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全。

吳東凌司長也說明，我國已邁入超高齡社會，政府有責任走進地方、走進人群，用簡淺易懂的語言向民眾說明高齡換照政策，所以交通部在全國舉辦6場「高齡換照代言人快閃活動」。目的是透過分級關懷與醫療專業把關，協助長輩用路更安全，也讓家人可以放心。

此次的快閃活動選在南投縣竹山鎮紫南宮，沈文程親自分享高齡換照的流程和自己的親身經驗，並透露他將在明年五月一日率先換駕照，現場長輩反應熱烈、群起響應。

南投監理站提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明（一一五）年五月起，滿七十歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。