南投眉溪、翠巒2部落首通報台灣黑熊出沒！僅距露營區350米

黑熊出沒注意！南投縣仁愛鄉南豐村眉溪部落、翠華村翠巒部落最近有人目擊台灣黑熊活動，且是首次發現出沒於這2地，林保署南投分署向村民發放防熊物品，提醒民眾收妥食物及廚餘。

近期陸續有民眾目擊台灣黑熊出沒山區，翠巒部落1名林先生在北港溪上游看到黑熊出現在茶園上方山壁。（圖／林保署南投分署提供）

林業及自然保育署南投分署表示，翠華村翠巒社區理事長林國強先前向林保署台中分署通報，12月3日上午曾在北港溪上游對岸山壁處，目擊1隻台灣黑熊活動，該處發現地點海拔1731公尺，附近多是茶園。

為此，林保署台中分署梨山工作站、南投分署埔里工作站聯繫翠華村村長，提醒村民防範黑熊的注意事項，埔里工作站也在6日前往提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品、宣導摺頁，同時規劃相關黑熊監測作業。

林保署南投分署指出，早在11月9日至馬列霸部落宣導時，就有居民稱9月中旬在南豐村一帶目擊黑熊個體，當時南投分署人員到現場架設紅外線自動照相機，用於監測黑熊動態。

還沒等南投分署的相機拍到黑熊，仁愛鄉南豐村眉溪部落1名紀姓男子12月4日通報，2日晚間，在海拔高度約1025公尺左右的茶園一帶，他和巡視工人看到1隻台灣黑熊出現，距離350公尺就是1處露營區，當時黑熊疑受紀男與其他工人驚擾，隨即朝邊坡跑離。

林保署南投分署立刻聯繫該露營區老闆，提醒移除園區內蜂箱，並請遊客配合收妥食物、廚餘等，以免吸引黑熊。且因近期黑熊活動頻繁出沒，如非必要，民眾應減少夜間外出。另分署人員展開加強巡查，並於現場架設紅外線自動照相機，同時這2起目擊事件也是該2地首次有民眾通報發現黑熊。

林保署南投分署呼籲，若民眾在山區遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近或追逐拍照，平時切勿隨意棄置食物。民眾如登山應結伴同行，並攜帶熊鈴、防熊噴霧，或可發出聲響的器具。

若目擊黑熊、或黑熊入侵、遭誤捕受困等狀況，民眾務必立刻撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報，也可下載「友熊山林 友你友我」摺頁，提前了解因應黑熊出沒的措施等相關資訊。

