南投看守所春節懇親收容人親製魚紅包傳遞祝福

南投看守所舉辦「面對面懇親活動」，讓收容人與家人得以在溫馨氛圍中團聚。(所方提供)

為增進收容人與家屬間的情感連結，南投看守所於春節前夕舉辦「面對面懇親活動」，讓收容人與家人得以在溫馨氛圍中團聚，共同迎接新年。

本次活動以「年年有餘」為主題，收容人精心製作造型別緻的「魚紅包」，象徵對家人的祝福與感謝，並在懇親時親手贈送給家屬。這些紅包不僅傳遞新春喜氣，也展現收容人改過自新的誠意與創意。

現場也設計互寫新年賀卡活動，由家屬與收容人互相寫下祝福話語，由主持人邀請收容人與家屬公開朗讀其中溫馨內容，感動在場來賓與人員。

為深化對收容人家庭的支持，南投看守所特別邀請南投縣政府社會及勞動處及草屯療養院社工師蒞所，向與會家屬進行「藥癮家庭支持方案」宣導，提供資源協助與心理支持，協助家庭共同面對戒癮過程，建立更穩定的支持網絡。

南投看守所所長黃勝雄表示，透過此類活動不僅提供收容人向家人表達心意的機會，也有助於其情緒穩定與正向思考，期望藉此促進家庭支持系統，協助收容人順利復歸社會。