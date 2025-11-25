南投知名角頭胸口中彈陳屍車內 曾壟斷濁水溪印愛犬頭像當通行證

吳姓角頭2024年7月曾因恐嚇包商而被警方逮捕，24日下午被發現陳屍在車上，警方已排除他殺可能。（圖／翻攝畫面）

南投縣名間鄉殯儀館24日下午發生命案，53歲吳姓男子胸口中彈、陳屍車內，而吳男是當地知名角頭，過去犯下多樁案件，還曾壟斷濁水溪，將自己愛犬的頭像製作成通行證，要求砂石車須張貼才能進出，更五度被警方逮捕，警方現已排除他殺可能，確切命案原因則仍待釐清。

據悉，吳男綽號「瘋寬」，在當地以行事狠戾、手段強悍聞名，還創立「狗頭幫」並擁槍自重，他曾為了壟斷濁水溪疏濬工程，將自家愛犬的頭像製作成通行證，要求出入工地的砂石車貼上，司機也得張貼出示，以此獲得運輸權或地方工程標案。

而吳男犯行累累，曾因女友要分手，將女方擄到工寮內捆綁毆打，還要求其支付97萬元欠款，女方無奈之下只好答應繼續交往，更曾討賭債而剪斷被害人手指，先後五度遭警方逮捕。

吳男2024年7月又涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索100多萬元，刑事局獲報後展開調查，8月底前往攻堅逮人，並發現其擁有5把長短槍、200多顆子彈，其中包含電影「捍衛任務」中，男主角基努李維的同款用槍KSG霰彈槍。

而吳男24日下午被發現陳屍車內，警方調查後初步排除他殺可能，認定其為持槍自戕，由於其樹敵眾多，警方不敢大意，將持續釐清吳男輕生原因，相關案情則仍待調查。

