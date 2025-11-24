南投知名角頭「瘋寬」魂斷殯儀館旁！心臟中彈疑舉槍自盡

在地方上還有「狗頭幫老大」的別稱，作風兇殘！南投縣知名角頭「瘋寬」昨（24日），被發現陳屍在南投縣名間鄉殯儀館後方的自行車道，心臟中彈疑似舉槍自盡，生前的兇殘故事也曝光。

南投縣的名間殯儀館後方，24日發生綽號「瘋寬」的角頭慘死車內的事件。 （圖／Googlemap）

回顧全案，南投分局指出，是在昨天下午2點半左右接獲民眾報案，表示在殯儀館後面的自行車道，看到一輛車停在那邊，車內的男子倒在駕駛座怎麼叫都沒反應，立即派員警會同救護人員、消防隊趕往，抵達後破窗將人拉出，但檢傷發現男子已經明顯死亡，心臟有明顯槍傷，身邊還有一把手槍。

「瘋寬」之前因案被警方查扣的 KSG霰彈槍，是電影《捍衛任務》中「殺神」基諾李維的用槍 。 （圖／警方提供）

經警方查出，男子53歲姓吳，就是綽號「瘋寬」的知名角頭，在地方上惡名昭彰作風兇殘，活動在南投濁水溪一帶搞砂石買賣跟地下賭場，他的犯罪團夥在地方上有「狗頭幫」的別名，因為他暴力包下的砂石工地，規定司機要在砂石車的車身貼上一張他自製的比特犬頭像的貼紙，進出時都要出示，他也暴力介入運輸全、地方工程標案，更曾在討賭債時把欠債人的手指剪斷。

「瘋寬」之前因案被警方查扣的槍枝，火力相當強大。 （圖／警方提供）

而在去年7月他栽過一次，因為涉嫌恐嚇勒索水利署公共工程的承包商，索討100多萬元，警方獲報後在同年8月底攻堅，逮捕他跟一群小弟，警方在現場查扣的5把長短槍、200多顆子彈中，竟發現有把「KSG霰彈槍」，這也是電影《捍衛任務》主角，「殺神」基努李維在片中的用槍，火力相當強大，也讓人見識到「瘋寬」火力的強大，如今卻離奇在車內疑似舉槍自盡，警方持續釐清確切死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

