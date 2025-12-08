南投福崗路西延動土 連通工業區

南投縣長許淑華（左）與國土署總工程司游源順（右）出席福崗路西延動土典禮。（劉慧茹攝）

從國道3號下交流道，行經南投市區至南崗工業區、旺來產業園區，以往都必須繞道而行，造成當地居民及往返工作的勞工困擾。8日福崗路西延道路新建工程舉行動土典禮，以近5億元打造銜接工業區的路網，不但能改善壅塞，更能提高用路人安全及產業發展。

該項計畫由內政部國土管理署與南投縣政府共同投入經費，中央負擔3億7000多萬元，地方自籌1億2000多萬元，總經費近5億元。施作範圍約長1公里、寬30至35公尺，工程預計在民國116年12月完工。

工程內容除了兩側各配置單向雙車道、外路肩、設施帶，有效紓解交通需求外，還針對區域排水整治，山坡地水土保持一併納入考量，採用再生材料、LED路燈，種植樹木與植栽綠化，現場特別設立VR體驗區，讓參與嘉賓提前感受低碳又美觀的設計。

動土典禮除了有南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、立委羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順、中部都市基礎工程分署長陳俊雄出席，地方民意代表皆到場參與，顯示對此次工程的重視程度。

許淑華表示，南投市自從有了南投交流道，讓在地往來南北的居民及觀光車輛方便許多，但下交流道後道路用地非常狹小。她擔任立委期間即爭取南崗路拓寬，前縣長林明溱也向中央建議爭取，現在輪到南崗路、工業二路拓寬，半山排水系統和人行道也一併改善，讓南投路網變得更完善。

游源順指出，這段路對觀光和產業發展都非常重要，站在國土管理署角度認為應予補助。一開始是由在地立委爭取，縣政府也很快協助配合，工程才得以順利進行，期盼地方產業欣欣向榮，照顧在地鄉親。