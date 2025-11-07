南投福興溫泉區開發進度緩慢 民代建議縣府放寬開發項目

來自北部的民眾拉起褲管坐在泡腳池邊，說來到南投埔里福興溫泉是不錯的體驗，不過也有民眾認為除了泡腳，沒有其他的行程可以去。

遊客張小姐說道，「因為它這裡聽說是剛開發，設備都還沒有很完善呀。」另一位遊客黃先生則說：「看起來目前是差滿多，滿荒涼的。」

廬山溫泉從2012年公告廢止，南投縣政府規劃將當地溫泉業者，遷到37公里外的埔里福興溫泉區，希望打造新的旅遊景點。

但至今已13年，第1家溫泉會館在去年才動土，園區也還在建置，被質疑開發停滯，當地民代建議應該放寬開發項目，或是開發住宿型的長照機構，縣府表示會進一步研議。

南投縣府建設處長張洲滄表示，「因為這會橫跨相關局處跟需求，所以現在我們會來做一個這樣的檢討，再來看怎樣跟中央申請。」

縣府表示，55公頃的園區面積當中，規劃旅館區及商店街，目前有23案進入都市設計審議，9家業者已拿到建照，陸續興建中。但溫泉業者表示，雖然當地比廬山具交通優勢，但目前國旅慘淡也讓他們裹足不前。

廬山溫泉觀光協會前理事長楊士德認為，「整個國旅的大環境不好，大家要投資的話也會評估能力，還有我們的收益，對不對？這個部分，我們一般整個環境不好，這也不是說有辦法預期的。」

業者估算，疫情後埔里清境線的國旅遊客減少約30至40%，復甦相當緩慢，而縣府雖然以成本價讓業者申購用地，但光是購地成本就超過數億，重起爐灶成本龐大加上貸款難度高，讓不少溫泉業者持續觀望，不敢貿然投入。

