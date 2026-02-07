南投福順宮參香 賴清德：國軍守護國家功勞大籲支持國防特別預算

賴清德總統(右2)到南投軍功里福順宮參香祈福，強調守護國家軍人功勞大，請大家支持國軍和國防特別預算。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統賴清德今赴南投市軍功里福順宮參香祈福，祈祝國泰民安、風調雨順，也推介民進黨南投縣長提名人温世政，他也強調，此地的大名叫「軍功」，面對中國的威脅，我們要團結守護國家，守護國家一定要支持國軍，因國軍站在第一線守護國家功勞非常大，我們要強化國防，就請支持國防特別預算。

賴清德總統今天由温世政等人陪同，前往南投市軍功里的朱李池三府王爺福順宮參香，並與福順宮、軍功社區等地方民眾大合照，他參香結束後與温世政在廟埕跟地方人士致意，強調温世政是南投孩子，高中畢業才北上求學，現在是非常優秀的醫師，他願意回鄉耕耘、為地方服務，為了南投的發展，請鄉親支持温世政。

温世政則請大家支持國防特別預算，他也強調，中央照顧人民健康，1年的全民健保經費達1兆元，而保護國家的國防特別預算是8年1.25兆，跟健保經費相比算是很少，請鄉親能支持國防特別預算。

總統賴清德也在致詞時強調，到福順宮參香祈福，是因知道此地的大名叫「軍功」，現在台灣面對中國的威脅，我們要團結守護國家，而守護國家要做的事很多，其中之一就是要支持國軍，因國軍站在第一線守護國家功勞非常大，因此要強化國防，就請支持國軍，支持國防特別預算。

