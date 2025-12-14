南投禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄竟是高材生
社會中心／巫旻璇報導
南投知名宗教場域「中台禪寺」驚傳性侵案件！一名參加禪修課程的李姓男師兄，被指控多次在同門師弟的飲料中暗加三級管制藥品 FM2（為強力的安眠藥），趁對方失去意識時性侵，甚至還以手機錄下全程，短短8天內犯8次。案件進入司法程序後，李男被依強制性交及強制猥褻等多項罪名，合併量刑為7年4月徒刑。
李男對被害者下藥後趁機強制侵犯，並使用手機拍下過程。（圖／翻攝自Google Maps）
據判決書指出，事件發生於去年11月，具有碩士學歷的李男到中台禪寺修習禪課期間，對同班師弟產生情愫，利用就醫取得的 FM2處方藥（為強力的安眠藥），將藥物磨粉後趁隙混入對方的飲品中。師弟在飲用後很快陷入昏沉無法反抗，李男便趁機強制侵犯，並使用手機拍下過程。得手後，李男手法更囂張，在禪修期間連續多日重複犯案，總計8次。惡行曝光，他向警方承認一切，為避免偷拍影像外流造成二度傷害，犯案所用的手機及筆電與行動硬碟均遭法院沒收。
審理過程中，李男已與被害人達成和解並支付賠償，律師以他肩負家中父親生活費、罹癌妹妹醫療支出及重度障礙妹妹照護等龐大經濟壓力，向法官聲請依《刑法》第59條給予減刑，但合議庭認為，李男學歷背景優秀，卻利用禪修團體內彼此的信任關係，多次蓄意下藥性侵，被害者遭受的身心創傷難以抹滅。最終，南投地院依強制性交、強制猥褻及攝錄性影像等罪，分別判3年至7年1月不等有期徒刑，合併執行7年4月。
另外，中台禪寺指出，案件發生並獲悉相關情況後，寺方即刻啟動因應措施，全面禁止涉案人員再度進入道場或參與任何活動，同時主動關懷並協助被害人，支持其循司法途徑維護自身權益。寺方也再次強調，所有義工與學員皆須遵守法律及道場相關規定，返寺修行期間應確實配合作息管理，不得在外逗留、交談或遊走。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：南投中台禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄是高材生「惡行曝光」
