南投稽查21件湯圓產品 防腐劑、微生物均符合規定

〔記者陳鳳麗／南投報導〕冬至吃湯圓囉！南投縣衛生局抽樣稽查21件小湯圓、包餡湯圓，檢驗防腐劑、微生物衛生標準，來自蘇媽媽湯圓、家樂福南投店、楓康草屯店等店家、賣場、攤家，產品檢驗結果防腐劑、微生物衛生標準均符合規定。

南投縣衛生局本月到14家包含冰店、湯圓店、餐飲小吃店，以及家樂福南投店和全聯國姓店、楓康超市等賣場，還有市場湯圓攤商，除了抽驗小湯圓和包餡湯圓外，也同步查核食品業者是否落實食品業者登錄、產品責任險、環境衛生管理及食品標示等相關規定，經稽查都合乎規定。

衛生局也提醒民眾，選購湯圓時注意外包裝是否完整、標示清楚，包括有效日期、成分、製造來源等。購買散裝食品時則最好觀察攤位環境清潔，避免選購來源不明或保存條件不佳的產品，湯圓買回家需儘速冷藏或冷凍保存，食用前確實煮熟，以確保食用安全。

