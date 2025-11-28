南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
Photo Credits：laiyuping9520、best_forest_house
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。
【南投竹山夢幻5路線】
黃山秘境景觀餐廳/九重葛夢幻花瀑
靜謐森林屋/秘境小木屋包棟獨享森林
瑞龍瀑布/走吊橋森呼吸
深山林內生態農場/茶田包圍的玻璃屋旅宿看星空
松瀧岩瀑布/紅葉美景瀑布仙境
黃山秘境景觀餐廳/九重葛夢幻花瀑
Photo Credits：laiyuping9520、yijiun_lee、summer6639
黃山秘境以滿牆盛開的九重葛聞名，每到花季整片粉紫、桃紅花瀑傾瀉而下，彷彿南歐童話小鎮。園區白色建築與層次花海相映成趣，是竹山最熱門的拍照景點之一。秋冬氣溫涼爽、日照柔和，花色更加飽滿，是捕捉浪漫花瀑的最佳時機。
地址：南投縣竹山鎮灣底里五寮巷12-2號
靜謐森林屋/秘境小木屋包棟獨享森林
Photo Credits：ayumi6532、best_forest_house
靜謐森林屋位於竹山山林深處，被大片原始森林包圍，是許多人心中的夢幻度假木屋。包棟住宿提供客廳、廚具、觀景窗及戶外平台，無論是晨霧、夕陽或星空都能直接在屋前欣賞。秋冬季節更是最迷人的時刻，涼意搭配金黃林景，像極了異國森林小鎮。
地址：南投縣竹山鎮頂林路一帶（民宿提供定位資訊）
瑞龍瀑布/走吊橋森呼吸
Photo Credits：imhaven84、wenruizhan
瑞龍瀑布步道是竹山必訪的天然秘境，沿途有吊橋、溪谷與茂密山林，水霧在秋冬最顯仙氣。步道平緩易行，適合親子健行；來到瀑布前，可欣賞水流自岩壁落下的壯麗景緻，是許多攝影愛好者的熱點。
地址：南投縣竹山鎮瑞龍里（瑞龍瀑布步道入口）
深山林內生態農場/茶田包圍的玻璃屋旅宿看星空
Photo Credits：imma_pon、chun_vision、queen65
位於南投竹山海拔1100公尺深山林內生態農場，佔地廣大、視野遼闊，不僅雲霧繚繞景緻是日常，夜晚低光害而擁抱百萬夜景星空。園區內設有星空玻璃屋、搭帳營區、小木屋，生態農場提供季節限定採竹筍體驗、夜間螢火蟲派對等。
地址：南投縣竹山鎮大鞍里頂林路累藤巷6-66號
松瀧岩瀑布/紅葉美景瀑布仙境
Photo Credits：photo_sy31、ray_lin0304
溪杉公路的盡頭是松瀧岩瀑布，落差高達38公尺以上，如白絹般從鐘乳石岩洞上方傾瀉而下，磅礡氣勢成為杉林溪首景。從遠處看彷彿來到電影拍攝場景，旅客更能行走在岩洞下方的天眼步道，像是穿越水濂洞般，享受水氣帶來的沁涼與負離子。
地址：南投縣竹山鎮溪山路6號
撰文者/ 海的那編
