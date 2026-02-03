南投竹山秀傳醫院鹿谷院區開幕 當地唯一小兒科門診

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）竹山秀傳醫院接手經營44年歷史的鹿谷鄉農民診所，更名為竹山秀傳醫院鹿谷院區，設有一般科、中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科、小兒科，全面提升在地醫療量能。

鹿谷鄉農民診所民國71年設立，是全台灣首家由農會成立診所。竹山秀傳醫院113年5月起與診所醫療合作、設立失智照護據點，為因應持續增加的醫療與高齡照護需求，正式由竹山秀傳醫院接手經營，並更名為竹山秀傳醫院鹿谷院區，1月進駐7大專科，今天正式揭牌。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，鹿谷院區如同醫院急診的延伸，回顧至113年5月，竹山秀傳便派出專任醫師支援鹿谷鄉農民診所內科、急診，強化第一線救治能量，面對緊急外傷處理，節省下的20分鐘，能為病患爭取最即時、妥善處置，大幅提高醫療安全性與即時性。

莊碧焜表示，為全面照顧在地居民，鹿谷院區除一般科，更設立中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科及當地唯一的小兒科門診，特別是週六小兒專科，兒童遇突發健康狀況能第一時間就近尋求專業小兒科醫師診斷，不必困在鹿谷鄉假日車潮焦急趕路下山。

醫師曾孝明在原鹿谷鄉農民診所服務逾30年，由竹山秀傳醫院接手經營後，仍持續看診一般科守護居民；莊碧焜表示，接手鹿谷院區不僅是醫療資源的延伸，更是承接曾孝明醫師守護鄉親30多年的使命感，未來以專業團隊與溫暖服務，持續給鄉親最安心保障。（編輯：黃世雅）1150203