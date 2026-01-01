南投竹山紫南宮元旦發放丙午馬年錢母 10萬人排隊近10公里盛況空前

▲南投竹山紫南宮於元旦發放丙午馬年錢母，吸引大批民眾前往排隊領取，領取到的民眾開心合影。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山鎮紫南宮於2025年元月1日舉辦年度盛事「丙午馬年招財錢母」發放活動，吸引來自全台超過10萬名信眾湧入排隊，人龍最長綿延近10公里，場面壯觀、熱鬧非凡，成為元旦最受矚目的宗教盛事之一。

▲紫南宮主任委員莊秋安表示，今年特別準備5,000顆「金雞蛋」回饋信眾，前5,000名排隊者每人可獲得1顆，內含兌換券，獎項相當豐富。（圖／記者蘇彩娥攝）

今年頭香由來自彰化秀水的張先生拔得頭籌。張先生表示，為替母親祈福，他自去年12月19日便騎乘重機前來排隊卡位，歷經14天等待，終於如願成為頭香信眾，獲得「馬年金銀紀念套幣特別款」。他指出，這已是自己第三次到紫南宮排隊領錢母，今年首度成功奪得頭香，感到格外感動與欣喜。

廣告 廣告

▲廟方也體恤長時間排隊的信眾，於元旦當天提前至上午8時30分開始發放錢母，只要在上午10時前排入隊伍的民眾，皆可領取1枚馬年銀色招財錢母。（圖／記者蘇彩娥攝）

紫南宮主任委員莊秋安表示，今年特別準備5,000顆「金雞蛋」回饋信眾，前5,000名排隊者每人可獲得1顆，內含兌換券，獎項相當豐富，包括壹錢金戒指15只、現金6,000元紅包20包、「馬上發財」典藏套幣1,200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1,000組，以及馬年金錢母2,465個，誠意十足。

▲紫南宮馬年金銀紀念套幣特別款。（圖／記者蘇彩娥攝）

廟方也體恤長時間排隊的信眾，於元旦當天提前至上午8時30分開始發放錢母，只要在上午10時前排入隊伍的民眾，皆可領取1枚馬年銀色招財錢母。來自桃園的黃先生幸運抽中壹錢金戒指，開心直呼「感謝伯公仔賜福，新的一年一定會更努力打拚」。

今年丙午馬年錢母共推出金色錢母、銀色錢母、典藏金銀錢母套幣及錢母項鍊等款式。單枚錢母以招財神獸「貔貅」結合奔騰駿馬為設計主軸，一面為土地公神像搭配「馬上發財」字樣，另一面為駿馬銜聚寶盆並刻有「馬到成功開新運」，象徵拓展財源、守住財庫，深受信眾喜愛。

莊秋安指出，元旦當天天氣晴朗舒適，估計排隊領錢母人數突破10萬人。他也特別提醒，農曆春節大年初一將不再發放錢母，未來將不定期舉辦「捐血送錢母」等公益活動，相關資訊可至竹山紫南宮官方臉書查詢。

此外，莊秋安說明，每年元旦至農曆春節期間為紫南宮「借還金」高峰期，信眾向土地公借金祈求事業順利、財運亨通，年底再回廟還願。統計114年度借金金額約4億元，還金金額約7億元，較往年成長約5％，顯示信眾信仰力量持續增長。

來自桃園的卓坤生說，全家已連續13年到紫南宮排隊領錢母，今年10口人全數領到金雞蛋，分別抽中錢母套幣、金錢母與銀錢母。他表示，全家人在2025年的最後一天一起到紫南宮排隊、圍爐、跨年，能夠相聚迎接新年格外有意義，也祝福紫南宮香火鼎盛、庇佑更多信眾。