南投竹山紫南宮元旦發馬年錢母 前5千名抽金戒指

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣竹山紫南宮今天發表馬年錢母，其中套幣展示座設計為駿馬奔騰，將於明年1月1日發送，前5000名排隊者有機會抽中金戒指、套幣組；春節初一則不發錢母。

竹山鎮紫南宮今天發表丙午馬年錢母，分為單枚金幣、銀幣及精裝金銀套幣，馬年套幣展示座設計為駿馬奔騰背著黃金聚寶盆，寓意「馬上發財、財運奔騰」，錢母雙面刻有土地公神像及文字「馬到成功開新運」，外盒設計更是「致敬」國際品牌的經典橘色。

紫南宮主任委員莊秋安接受媒體聯訪表示，馬年錢母明年1月1日上午9時起發放，今年12月31日上午8時起開放排隊，由於天氣冷，信眾不要提早多天來排隊，今年發放數量增加，預計明年1月1日上午10時截止發放，但不排除視人潮延後，若當天無法到場，紫南宮辦理捐血等活動也會發錢母，籲信眾勿在網路購買仿冒品。

莊秋安說，紫南宮準備5000顆金雞蛋發給信眾，前5000名排入隊伍者，1人可獲1顆，內含兌換券，好禮包含重量1錢金戒指15只、錢母項鍊300條、20包現金新台幣6000元紅包、精裝套幣1200組、金銀錢母1000組、金錢母2465枚，完全憑個人福氣中獎，也就是不必排隊搶第1名位置，但1週前已有信眾用椅子排隊。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母套幣外型設計也越來越精緻，每年吸引數萬人領取，與吃丁酒同是紫南宮年度盛事，丙午馬年邁入第15個年頭。（編輯：李錫璋）1141226