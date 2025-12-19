南投竹山首見紫色仙草花海 破千坪花毯超浪漫

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮小黃山風景區附近，今年首度有栽種仙草的農友，特別開闢仙草花海，佔地破千坪的花田，開出一叢叢猶如薰衣草的紫色花毯，景色別致又浪漫，吸引遊客慕名前來打卡欣賞。

當地仙草花陳姓農友表示，契作仙草已有6年時間，每年2月開始種植，直到10月收成，但去年開始留有一小部分仙草不採收，待仙草生長至12月開花，再來製作仙草花茶，由於試做花茶風味不錯，今年才特別開闢4分地，成為超過千坪的仙草花田。

陳姓農友說，仙草的開花期大約1個月，一開始開花會呈現淡紫色，進入盛開期則是轉為深紫色，開花進入尾聲就會轉為紫褐色，由於花田是開放場域，最近仙草開花吸引不少民眾前來欣賞。

賞花民眾來到竹山可往小黃山行駛，尋找附近的地標「怡威農場」就可找到，不僅可看到仙草花海，還有小黃山景致，鄰近的前山路二段還有九十九坎波斯菊、百日草花海，都是能順道一遊的景點。

