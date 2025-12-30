南投竹山3校獲校長領導暨教學卓越獎 克明宮表揚鼓勵

記者張益銘／南投報導

114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎甫於11月底揭曉，竹山鎮秀林國小楊清豐校長、社寮國中與鯉魚國小3校獲獎，創下南投縣歷年最佳成績，也為竹山杏壇增添榮耀，地方雀躍不已。

竹山克明宮主委楊非武今（30）日特別在克明宮文昌帝君神案前頒贈獎金2萬元及紀念品，公開表揚3校校長與教師團隊，感謝他們長期為竹山孩子默默耕耘，及對偏鄉地區教育的用心付出，並為南投縣的教育創下佳績；縣長許淑華、縣議員蔡孟娥出席觀禮，並對克明宮長期以來支持縣政推動，關懷教育及弱勢，表達感謝肯定，儀式簡單隆重。

竹山高中校長許宏明也在學測前，帶領應屆高三生至克明宮祈福，祈求學測順利，金榜題名，並在旁觀禮，見證竹山教育輝煌時刻；許淑華預祝同學們都能心想事成，金榜題名，考上心目中理想學校及系所。

許淑華說，「教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎」是教育界的年度盛事，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，給予得獎學校無上的榮耀與鼓勵。南投縣所薦舉秀林國小楊清豐校長獲得校長領導卓越獎的殊榮，另外竹山鎮社寮國中、鯉魚國小2校在黃建樹及曾以瑩兩位校長帶領下，教師團隊也不負眾望，榮獲教育部教學卓越獎金質獎的肯定，3校均是竹山鎮的市郊小校，顯見竹山在地人才薈萃。

許淑華表示，竹山3校的榮耀，是南投縣教育史上最耀眼的一頁。這證明了教育的資源從來不應該是城鄉的差距，教育的卓越是可以發生在任何一個充滿愛與熱情的地方。今天我們感動的看到了每一位校長與老師，用「點燃一把火」的精神，去照亮偏鄉孩子們的生命。縣府這幾年編列出國獎助學金、推動雙語教學與永續發展，開拓孩子的全球視野與國際觀，讓南投的孩子能與世界接軌。同時，縣府也將持續投資教育基礎建設，改善學校硬體設備，提升學生基本學力及學習競爭力。竹山3校發展特色課程與教學，學校團隊進行專業成長、團隊合作、創新教學、樹立優質教學典範，正是我們全齡宜居、創新永續的最佳實踐。縣府將持續努力，讓教育的光芒，從竹山照亮全國！

楊非武表示，教育是百年大計，更是克明宮長期關注與支持的重點。3校的獲獎，讓大家看到竹山教育的紮實與創新。深信有優秀的教育者，才能培養出優秀的下一代。克明宮將持續扮演在地支持者的角色，攜手學校與家長，共同為竹山的孩子們提供最好的學習環境，讓他們能在這片土地上找到屬於自己的定位，勇敢走向世界。

秀林國小楊清豐校長剛接任學校時僅有約20人，他以自身的專業及責任感，落實辦學理念，幫助學生學習成長，贏得家長的認同與支持，成功翻轉偏鄉小校困境，讓曾經面臨裁併校的危機的秀林國小逆勢成長，如今全校有6個班共75名學生，個個允文允武，竹樂、竹藝與獨輪車課程樣樣精通。他對教育的付出與貢獻不僅獲得教育部113年師鐸獎的肯定，更於114年度獲得教育部校長領導卓越獎，秀林經驗如今被當作小校楷模。

獲教學卓越獎的鯉魚國小，培養學生的自信與全方位能力，並透過鯉魚地球村來拓展學生國際視野，鯉魚文化園體驗走讀家鄉文化尋根，鯉魚自造城培養科技領航力IYIA 印尼國際青少年發明家日榮獲銀牌獎，深耕創客教育與國際教育，培養孩子的自信與全方位能力。

另外社寮國中讓學習走入真實，讓世界融入課程，以「創意美感、扎根品格、探究科技、多元國際」為核心，結合學生圖像全球力、閱讀力、優雅力、主動力、科技力，社寮國中以學生美感圖像融入課程，打造了一個融合藝術美學、友善品格的校園，無論是課程設計、社區參與或是美感體驗，學校都致力創造一個充滿美感與品格的學習環境。

南投竹山3校獲教學及校長領導卓越獎，克明宮頒贈獎金鼓勵；南投縣長許淑華、縣議員蔡孟娥出席觀禮，並對克明宮長期以來支持縣政推動，關懷教育及弱勢，表達感謝肯定。（南投縣政府提供）