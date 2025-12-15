南投第四屆縣長盃英文能力測驗 近300人參賽創歷年新高

英文測驗能力報名踴躍。（同德高中提供）





南投縣「第四屆縣長盃英文能力測驗」14日在草屯鎮同德高中盛大舉行，吸引來自縣內及中部地區國小、國中及高中職學生踴躍報名參加，近300名同學報名，創下歷年來參賽人數最多的新紀錄，展現南投學子對英語學習的高度熱忱與實力。

活動由私立同德高中主辦，並結合相關教育與學術資源共同推動，透過完善的競賽規劃與獎勵制度，肯定學生的努力與表現。

同學聚集校園等候測驗。（同德高中提供）

測驗分為國小組、國中組及高中組，內容涵蓋聽力、閱讀測驗及引導式寫作（國小組為重組句型），全程競賽時間70分鐘，題型設計兼顧基礎能力與實際應用，提供學生一個檢視自我英語能力，也能藉此累積正式競賽經驗，對學子是一項頗為重要的平台。

縣長盃英文能力測驗的辦理，具體落實許淑華縣長「提升南投縣整體英文能力」的教育政策，透過縣級競賽鼓勵學生主動學習英語、勇於挑戰自我，同時也促進學校間的良性交流，為南投縣培育具國際視野與溝通能力的新世代人才奠定基礎。

主辦單位表示，未來將持續擴大辦理，期盼縣長盃英文能力測驗成為南投縣推動英語教育的重要指標性活動，為學子打造更多元、優質的學習機會與環境。



