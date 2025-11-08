南投第73屆縣運8日登場 表揚全運會優秀選手

【記者林玉芬/南投報導】南投縣第73屆全縣運動會8日開幕，副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練。



縣運11/8日至11日舉行，開幕儀式由平和國小太鼓表演及大會舞表演拉開序幕，大會舞由300位舞者帶來氣勢磅礡的排舞揭幕，舞出青春節奏與南投活力，象徵縣民團結向前、充滿朝氣的精神。隨後運動員、會旗進場，進行運動員宣誓，接著聖火進場，體現體育薪火相傳的意義，經由聖火點燃將全場氣氛推向高潮。

王瑞德表示，運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，展現南投得天獨厚的山水風光與人文底蘊，象徵縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景，今年共有13,557名選手及隊職員參賽，涵蓋36個競賽項目。

王瑞德表示，縣府近年秉持「全齡宜居、創新永續」的施政理念，持續推動基層體育發展，完善體育獎助學金制度，並規劃興建南投市、草屯鎮及埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國乃至國際舞台上發光發熱。

縣府教育處表示，南投縣在114年全國運動會中南投代表隊表現傑出，成績優異，勇奪12金、7銀、12銅，於非六都縣市中名列第3，展現南投體育的堅強實力與不懈精神，為縣爭取最高榮譽，縣府特別在縣運會中表揚為縣爭光的優秀選手與教練。

開幕典禮後，在體育場廣場同步舉辦「南投縣良質米食暨農特產品饗宴」，由13鄉鎮市農會共同參與，提供各地特色美食與農特產品，讓參與者一邊享用在地美味，一邊感受運動與文化結合的熱情氛圍。

