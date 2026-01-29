南投精品咖啡攜路易莎 全台飄香

柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 7 則留言