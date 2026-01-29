南投精品咖啡進軍全台連鎖通路 縣府攜手路易莎推出限定聯名新品

南投縣政府農業處處長蘇瑞祥肯定路易莎職人咖啡選擇南投國姓鄉精品咖啡豆，讚揚此舉不僅提升在地農產價值，更為鄉村咖啡產業注入新動能。

產業中心/綜合報導

即日起15家門市同步開賣 展現南投咖啡產業升級與通路媒合成果

為積極推廣南投精品咖啡，提升地方特色農產品牌能見度與市場競爭力，在農業部農村發展及水土保持署指導下，南投縣政府於1月29日在縣府舉辦「南投精品咖啡×路易莎LOUISA新品發布會」，南投縣長許淑華與路易莎職人咖啡股份有限公司董事長黃銘賢分別代表南投縣政府與企業端，聯袂宣示南投精品咖啡正式進軍全台連鎖咖啡通路！採用南投在地精品咖啡豆的獨家限定新品咖啡，即日起在路易莎北、中、南共15家實體門市同步販售，讓消費者不僅能品飲來自南投的精品咖啡風味，也能現場選購南投精品咖啡豆，實際支持在地農業。

南投縣國姓鄉特用(咖啡)產銷班班長林言謙分享國姓咖啡種植的心路歷程，從艱辛開墾到精品蛻變，並衷心感謝政府積極促成此次合作，讓農民夢想與品牌連結。

本次策略合作發布會活動以「山之序曲 啜飲南投」為主題，蒞臨現場貴賓包括南投縣政府農業處處長蘇瑞祥、國姓鄉長邱美玲、國姓鄉農會咖啡產銷班代表林言謙，以及多位南投農村社區經理人，共同見證南投咖啡產業的重要里程碑。

「山之序曲・啜飲南投—南投精品咖啡媒合發表會」圓滿落幕，農村社區經理人齊聚見證路易莎職人咖啡與南投國姓鄉精品咖啡豆的合作就此啟航，開創永續農業新篇章。

南投縣長許淑華表示，南投擁有高海拔、日夜溫差大、環境純淨等得天獨厚的自然條件，是台灣精品咖啡的重要產區，縣府長期透過農村再生與產業輔導，協助咖啡產區提升栽培管理、品質分級與品牌包裝，但農產若要真正走進市場，關鍵仍在於通路與消費者的連結。此次與路易莎咖啡合作，不僅讓南投精品咖啡進入連鎖體系，更透過企業專業品管與行銷能量，讓在地農產價值被更多人看見，是地方政府推動農產升級的重要成果。

現場特別安排路易莎職人咖啡師手沖聯合新品咖啡，供貴賓試飲品嚐。

路易莎黃董事長指出，路易莎長期關注台灣在地咖啡產業發展，此次選用南投精品咖啡豆推出限定新品，正是希望透過品牌影響力，將台灣高品質咖啡介紹給更多消費者。南投精品咖啡在風味表現、永續栽培與產地故事上皆具高度潛力，未來路易莎也將持續透過在地「咖啡產銷班」與「92向陽咖啡莊園」深化合作，洽談長期策略合作與採購方案，打造兼具品質與責任的咖啡供應鏈。

自即日起，全台15間門市將正式上架此款南投精品咖啡，讓消費者皆能品嘗到南投國姓咖啡。(圖為台中高鐵門市)

農業處蘇處長表示，縣府近年以「產地升級、品牌行銷、通路媒合」為三大推動主軸，透過整合農村社區經理人、產銷班與企業資源，協助在地農產走出產地、進入市場。本次計畫即由農村社區經理人協同參與，串聯產地溝通、品質整合與行銷推廣，展現農村專業人力在產業發展中的關鍵角色。

南投縣政府未來將持續以南投精品咖啡為示範案例，推動更多地方特色農產與知名通路、餐飲品牌的策略合作，讓農業不只停留在生產端，而是完整串連品牌、市場與消費者，為南投農業注入永續發展的新動能。