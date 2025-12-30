南投紫南宮元旦發招財錢母 排隊規定、發放時間地點、交通資訊一次看！
「錢母、發財金、開運金雞」是南投紫南宮的開運三寶，殿內主祀土地公，是全台人氣最強的財神廟，廟內的金雞母也是紫南宮的招牌，想擁有好運的信眾別忘了好好摸一摸金雞，各個部位都代表不同的好運！馬年即將到來，紫南宮推出以「馬上發財」為主題的錢母，有金、銀單枚及精裝套幣，將於114/12/31早上8:00開放排隊，前5000名排隊者可獲得金雞蛋，還有機會抽中金戒指、錢母項鍊等好禮。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
紫南宮馬年錢母2026元旦發放資訊
◆開放排隊時間：2025年12月31日上午8:00（7:00發排隊券(視現況調整)）
◆錢母發放時間：2026年1月1日上午9:00
◆地點：呷丁酒廣場活動會場後端(金天宮斜對面)
◆加碼送金雞蛋：前5000名加送一個金雞蛋，蛋中有福氣兌換券（1錢金戒指*15）、現金6000元20包、馬年典藏版錢母組、馬年琉璃項鍊、馬年金錢母、馬年金錢母+銀錢母。獎項都在金雞蛋裡，拿大獎全憑運氣，不見得早來就一定拿大獎（福氣兌換券兌換地點：錢母發放處前方50公尺處，請於發放時間內兌領，逾期無效！）
◆注意事項提醒：
只要當天早上10:00前排進隊伍裡，一定可以拿到「馬年銀色錢母」一枚。
114年12月31日上午8:00開放提早排隊，如果提早來排隊（會發「提早排隊秩序維持卡」），就必須一直排隊到115年1月 1日領到錢母為止，不能拿到「提早排隊秩序維持卡」就離開。期間會有工作人員管理提早排隊秩序，不定時蓋章，少蓋一個章，1 月1日就不能領錢母，不是拿到「提早排隊秩序維持卡」就能離開，等1月1日再來現場領錢母。
紫南宮招財錢母提早排隊相關規定
114/12/31早上8:00開放排隊。排隊起點先在溫室旁的小路邊（請靠邊），此時間點前須場佈，請勿在稻田裡停留及佔位，若有影響施作導致受傷或意外時，請自行負貢。
發「秩序維持卡」時，以認人為主不認佔位物品，活動單位有權移開任何「無人」之佔位物。若以物品佔位的話，12/31當天會將物品移除，一樣按原定時間發秩序維持卡。
不聽規勸者，工作人員有權取消其排隊資格。
天氣寒冷，請以身體健康為要。6歲以下幼兒、65歲以上長者，或者身體不適者，請酙酌是否適合在寒冬中排隊，排隊過程中任何意外，請自行負責。
紫南宮招財錢母更改發放地點及排隊路線
為考慮排隊動線之順暢，及參加者的安全問題，錢母發放點改在原「呷丁酒廣場（紫南宮服務處的斜前方停車場）。
排隊起點改在社寮里大公街12-24後之溫室旁的道路往後排（請靠邊），發「秩序維持卡」後，才會將隊伍拉至對面的「稻田」。
114/12/31上午8:00才開放排隊，此時段之前須場地佈置施作，請勿靠近，若不聽規勸，導致受傷或引發不必要之紛爭時，活動單位有權取消當事者的提早排隊資格，敬請配合。
南投竹山紫南宮資訊
◆地址：南投縣竹山鎮大公街40號
◆電話：04-92623722
◆更多資訊：竹山紫南宮官網、竹山紫南宮FB
◆交通資訊：
◎免費接駁車：
起程：候車地點在「車壟埔斷層教育園區內」的警衛室旁。每天早上8:35～下午16:35每小時一班免費接駁車，由竹山交流道到紫南宮
回程：候車地點在紫南宮戲臺旁。每天早上9:00～下午17:00每小時一班免費接駁車，由紫南宮到竹山交流道
◎大眾運輸：
搭高鐵至台中烏日站⇔徙步至台灣好行公車站⇔至竹山交流道下⇔轉搭紫南宮免費接駁車
台中火車站(神鑑大樓原金莎百貨)(台灣好行公車站)⇔(去程)民興公園/(回程)公館里⇔大慶火車站⇔高鐵台中站⇔竹山交流道⇔轉搭紫南宮免費接駁車
◎自行開車：國道3號下竹山交流道243K⇔左轉經竹山秀傳醫院⇔往山腳圓環(有紫南宮Q版指示牌)⇔右轉經過7-11⇔直行約3公里⇔左邊社寮警察局⇔左轉直行約200公尺
資料來源：南投紫南宮
資料整理：Vinge
