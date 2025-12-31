南投紫南宮元旦發馬年錢母 排隊人龍1公里

南投縣 / 虞子煜 張春峰 周大翔 報導

南投竹山紫南宮將在元旦發放馬年開運錢母，這次吸引將近萬人排隊，紫南宮前的停車場排隊人潮長達一公里，有民眾為了要拿錢母幫媽媽祈福，提早12天來排隊，今年在紫南宮外又能看見滿滿帳篷搭在稻田上的奇景，但廟方提醒，只要元旦10點前來排隊都能領到，不用擔心晚來會發完。

南投竹山紫南宮前的停車場，今(31)日一早聚集大批人潮，長長人龍沿著道路綿延至少一公里，這麼多人來排隊，就是為了要來領紫南宮每年都會發的開運錢母。

廣告 廣告

廟方人員說：「我們8點準時，現在是7點59分。」上午8點廟方人員拉好排隊路線，開始發放號碼牌，這次的馬年錢母同樣會在元旦發放，但新的一年還沒到，紫南宮外已經擠滿了人潮，提早來排隊的民眾把裝備帶齊，在稻田上跟路邊，都能看起滿滿的帳篷，這樣的奇景又出現了，畢竟進到晚上天氣寒冷，保暖工作還是要顧好。

排隊民眾說：「因為這邊都方便，我們隨地而睡，也不會去住哪裡，方便就好了。」排隊的情況相當踴躍，排在隊伍最前面的民眾，提前了12天，19日就來卡位，排隊民眾說：「排三年，最主要就是想幫媽媽祈福，聊表自己一個心意，求一個福氣，我想排12年來做一個框框作紀念。」有民眾就算撐著拐杖也要來排，也有一家七口包含高齡90歲的阿公阿嬤全家都來排隊。

紫南宮主委莊秋安說：「大概兩、三個小時，工作人員會再去把號碼牌蓋章，為了這樣比較公平，怕有人插隊。」廟方預期目前排隊拿馬年錢母的民眾，已經將近一萬人，同時也提醒，元旦當天早上10點前排隊都領得到，不用怕晚來因此領不到。

原始連結







更多華視新聞報導

紫南宮馬年錢母元旦發放 民眾6天前置板凳排隊

紫南宮元旦發錢母 人潮綿延7km近十萬人搶排

7旬婦排隊疑失溫不治 紫南宮贈「蛇.馬錢母」完成遺願

