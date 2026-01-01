南投紫南宮元旦發「馬年錢母」逾10萬人排隊搶領 廟方曝擺放方式

南投竹山紫南宮2026元旦一早發放馬年錢母，吸引超過10萬人排隊，原本預計9點發放，但因為人潮太多提早半個小時。而今年的錢母展示座以木紋駿馬搭配金色聚寶盆，象徵「馬上有錢、財運奔騰」，廟方還準備5千顆的金雞蛋，最大獎是價值1.7萬的金戒指。

倒數5秒後，南投竹山紫南宮提早半個小時發放馬年招財錢母，搶頭香的是來自彰化秀水的張先生，12月19號當天就來提早卡位，拿到錢母就是希望媽媽身體健康、大家平安。

今年生肖來到馬年，錢母樣式以「駿馬奔騰」為意象，鍍上純金和純銀色澤，套幣展示座則是以木紋駿馬搭配金色聚寶盆，象徵「馬上有錢、財運奔騰」。廟方今年同樣加碼5千顆金雞蛋，獎項包括現金和精裝套幣，最大獎則是價值1.7萬的金戒指。

廣告 廣告

廟方加碼5千顆金雞蛋，最大獎是價值1.7萬的金戒指。圖／台視新聞

民眾元旦瘋搶馬年錢母，廟方粗估排隊人龍綿延超過10公里，人數更突破十萬人。至於拿到的錢母怎麼放，紫南宮主委有親自教學，因馬揹著聚寶盆又跑得快，因此要擺在看得到且寬闊的位子，讓牠比較好跑，此外馬頭要朝外，讓馬到外面去幫忙聚寶。迎接丙午赤馬年，民眾排隊領錢母，要把好運財氣通通帶回家！

排隊人龍綿延超過10公里。圖／台視新聞

南投／江鎮祥、陳世杰、曾如成 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

科技拜廟！南投紫南宮推「AI解籤」 掃碼聽語音「支援6語言」

初一走春求財運 南投紫南宮今估湧逾10萬人

紫南宮發財金超夯 廟方：去年借出4億回收7億