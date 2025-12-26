南投紫南宮馬年錢母 馬(福)氣亮相

竹山紫南宮主委莊秋安展示（丙午）年「馬(福)氣」精裝套組錢母。 (記者蔡榮宗攝)

2025年步入尾聲，竹山紫南宮也將在2026年（丙午）年推出「馬(福)氣」（金、銀）錢母，祝福信眾馬年吉祥、馬上發財，信眾只要於《一一四年十二月三十一日早上八點開始至一一五年一月一日早上九點前排入隊伍，皆可獲得馬年丙午(銀)錢母一枚，前五千名加碼一顆金雞蛋，金雞蛋內含有金戒指等福氣兌換卷。

竹山紫南宮二十六日舉辦馬年錢母紀念套幣發表會，管委會主委莊秋安表示，紫南宮信眾期盼已久馬（丙午）年祥瑞錢母，將在一一五年一月一日元旦上午九點與大家祝祥瑞獻安康。今年適逢十二生肖中的馬，馬又象徵奔騰向前、氣勢如虹，紫南宮馬年錢母也以代表馬上發財正式登場。

今年適逢丙午馬年，紫南宮馬(福)氣錢母（金、銀）。主委莊秋安表示，傳統俚俗語中常說：「鼠年興、牛年穩、虎年勇、兔年順、馬年奔、龍年飛」，馬象徵奔波付出、勇往直前，也代表事業奔騰、財運流轉。期盼在馬年之際，祝福所有信眾在人生道路上能夠方向明確、步伐穩健，努力皆有回報。

莊主委說，丙午馬年錢母分為金幣、銀幣，單枚分裝；另推出精裝套組，以馬年造型設計，鑲嵌金、銀兩枚錢母合成一組，象徵好運齊發、馬上發財。紫南宮期盼馬年錢母不僅能為信眾迎春納福，更能在事業、家庭與財運上一路奔騰、順風順水。

另外馬年(福)氣錢母項鍊，莊主委進一步說明，紫南宮錢母延續每年以生肖作為設計核心，銅幣分別鍍上純金與純銀色澤，金色象徵富足、平安與貴氣，銀色則寓意財源流通、銀兩滿盈。馬年錢母圖騰以土地公聖像為主軸，搭配駿馬奔騰意象，並輔以聚寶盆元素，寓意「馬上發財、財運奔騰」。金、銀錢母正面皆鑲嵌土地公聖像，祝福信眾全年平安順遂。

廟方表示，紫南宮開放信眾於元旦前一日排隊，信眾只要於一一四年十二月三十一日早上八點開始至一一五年一月一日早上九點前排入隊伍，皆可獲得馬年丙午(銀)錢母一枚。還有馬年特別準備五千顆金雞蛋發送給信眾，前五千名排入隊伍之信眾都有機會得到一顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換卷。福氣兌換卷內有：金戒指：壹錢戒指十五只；紅包：現金六千元二十包；精裝組套幣：馬上發財套幣精裝組一千二百組； 項鍊：馬年福氣項鍊三百條；馬年福氣金、銀錢母一千組：馬年金錢母2二千四百六十五個。