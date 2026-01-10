南投終身學習暨學習型城市成果博覽會 日月潭登場

南投推動學習型城市十周年，以「蒔光十載‧智慧啟航」為主題的成果博覽會。(圖：南投縣府提供)

南投縣政府十日在日月潭向山行政暨遊客中心舉辦「一一四年度終身學習暨學習型城市成果博覽會」，適逢南投推動學習型城市十周年，以「蒔光十載‧智慧啟航」為主題，透過表揚、展演、體驗等方式，進行湖畔學習派對，吸引多民眾參與。

副縣長王瑞德代表縣長許淑華參加活動表示，南投縣獲得中央第一個學習型城市，強大的續航力，讓南投成為全國學習型城市領航者之一，這次希望透過活動，讓民眾及遊客在欣賞日月潭美景的同時，也能享受學習的快樂。

本次活動匯聚近十個特色攤位，由暨南大學、社區大學、南投縣警察局及縣府各局處等單位共同設置，推出闖關集點、DIY手作體驗（如皮雕鑰匙圈、彩繪多肉盆栽、擴香許願瓶、串珠鑰匙圈、花布小髮夾等），並結合南投數位生活點數平臺任務獎勵機制，讓參與者在互動遊戲中認識終身學習成果。

動態節目精彩不間斷，包括太鼓表演、聲樂合唱、薩克斯風、國樂、弦樂演奏及舞蹈展演，現場氣氛熱鬧活潑。重點體驗活動多元吸睛，內容包括，水域安全行動學堂：結合SUP（立式划槳）安全知識與救溺五步驟等教育課程，提升全民水域安全意識；智慧科技黑客松，展示科技創作者作品，探索科技如何回應教育、環境與社區需求。

另有清水模智慧講堂，透過五感體驗，覺察日月潭自然與人文共融之美；還有低碳小旅行，安排水上自行車道悠閒騎行，搭配實境解謎走讀在地人文故事。

此外，學習型城市十周年成果特展，受到注目，有「十年足跡時間軸」與「創新特色專案展示區」，完整呈現跨代共學、學習型組織等十年亮點成果。

王副縣長同時表揚本年度終身學習典範，得獎名單有，教育部社會教育貢獻獎「個人獎」王如玉；全國終身學習楷模教學者組優等廖瓊珠、曾玲蘭；學習者組的蔡素緞；教育部第七屆樂齡教育奉獻獎劉美玲；全國推展家庭教育績優志工林靜媺。另表揚七個學習型組織卓越單位及五十六位「Power-Up持續熱忱獎」教師，肯定其十年不間斷投入。

南投縣學習型城市計畫自一0五年（2016年）啟動，以「綠活城鎮」為核心願景，一一二年成為全國首座獲教育部認證的學習型城市。十年來，從區域深耕、疫情數位轉型，到後疫情跨代共學，再到現今「點線面」全方位布局，已建構完整區域學習生態系。