中中心／張家維 南投報導

南投草屯鎮貓羅溪路段，有綠鬣蜥出沒！警方接獲民眾報案，說有綠鬣蜥在馬路上趴趴走，所幸現場有熱心民眾協助，立刻上演兩腳追四腳的畫面，靈活的綠鬣蜥，急煞又急轉彎，所幸身手矯健的民眾和員警，短時間內，就將牠制伏。

警車旁，兩位員警，和一位穿著拖鞋的民眾，緊緊跟隨，地上高速移動的物體，到底是什麼東西，跑的那麼快，急煞又轉彎，根本看不見他的移動軌跡，把所有人搞得團團轉，





南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演「你追我跑」

你追我跑! 南投草屯大街"綠鬣蜥出沒" 警民聯手制伏（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





跑到柏油路中間，終於看見他的真面目，一隻超靈活的綠鬣蜥，不過還是逃不過這位身手矯健的大哥，他猛的一把抓，這隻胖嘟嘟的綠鬣蜥，終於被逮到，

抓捕畫面就出現在，南投草屯的貓羅溪路段，警方接獲民眾報案，有綠鬣蜥在馬路上逛大街趴趴走，自由活動將近2個小時，嚇壞用路人，也影響到交通安全，





南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演「你追我跑」

出沒草屯! "綠鬣蜥趴趴走"影響用路人安全 民眾也嚇壞（圖／民視新聞）





大馬路上演你追我跑，兩腳追四腳，警民合作，終於成功抓到這隻逛大街的綠鬣蜥。

原文出處：南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演「你追我跑」

更多民視新聞報導

「抓綠鬣蜥」慘觸電！高雄男2級燒燙傷送醫

抓綠鬣蜥長竿不慎誤觸高壓電 男子二度燒燙傷送醫

為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝

