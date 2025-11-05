南投緊急大停水15小時 台電設備故障 25處供水站一次看

台灣自來水公司今（5）日表示，因台電設備故障，導致南投縣原水區水量不足，目前水里鄉、信義鄉、集集鎮全鄉鎮停水，南投市、名間鄉、竹山鎮也有大範圍區域停水，預計要到今晚10時才能復水，將在25處地方設置臨時供水站。

台電公司指出，明潭發電廠鉅工分廠發電機組的一個控制卡片異常，立即請原廠技到場檢修，11時許用其他方式供應原水給自來水公司，讓台水公司盡快分區段恢復供水。

南投縣政府今日在臉書表示，收到自來水公司緊急通知，因為台電設備故障的關係，南投縣原水區水量不足，導致大範圍停水。

停水區域

水里鄉，今早7時起全鄉停水。

集集鎮，今早7時起全鎮停水。

南投市，今早7時起大範圍停水，包括鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里（部分）、永豐里（部分）、福興里（部分）、三興里（部分）、平山里（部分）。

竹山鎮，今早7時起大範圍停水，包括消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、福興里、下坪里、延和里、延祥里、延山里、延正里、延平里、山崇里、富州里、中央里及社寮里（部分）。

名間鄉，今早7時起部分地區停水，包括南雅街、南雲路、名中街、名松路一段、名竹路、員集路、彰南路、華山街、萬丹路、車站路。

信義鄉，今早11時起全鄉停水。

25處供水站一次看

南投縣政府提醒民眾，在停水期間關閉抽水機馬達、淨水器水源，同時需慎防火源；此外，自來水公司將在25處地點設置臨時供水站，預計中午12時前完成注水。

1.南投市三和里府南二路25號前

2.南投縣南投里南投市民族路200號旁陸橋

3.漳和里漳興國小（南投縣南投市復興路669號）

4.名間鄉新街村農會新街辦事處（名間鄉彰南路450號）

5.東湖村僑興國小正門口（名間鄉彰南路259號）

6.南投縣仁和村名間鄉仁和村辦公處（南投縣名間鄉仁和村山腳巷11號）

7.名間中正村福德宮（元寶土地公）（南投縣名間鄉庄仔巷24-1號）

8.名間中正村消防隊旁巷內（南投縣名間鄉彰南路46-2號，近全聯停車場）

9.南雅村南雅街田墘巷交叉口（名間鄉南雅街29號）

10.南投縣新民村名間鄉新民村辦公處（南投縣名間鄉新民村外埔巷11-1號）

11.竹山鎮中央里集山路一段1236巷6號（中央里辦公室）

12.集集鎮田寮里龍泉巷19號（龍泉車站）

13.集集鎮八張里八張街181號（八張社區活動中心）

14.集集鎮吳厝里民權路430號（水里營運所）

15.水里鄉車埕村民權巷33-1號（車埕社區活動中心）

16.水里鄉城中村城福街66號（村辦公室前）

17.水里鄉北埔村博愛路37號（三村集會所）

18.水里鄉上安村水信路三段117-1號（上安社區活動中心）

19.竹山鎮中山里竹山路217號（竹山國中前人行道）

20.竹山鎮大明路666號（雲林國小前廣場）

21.竹山鎮中崎里集山路3段1394號（中和國小前人行道）

22.竹山鎮桂林里興隆街43號前（萊爾富竹山桂竹店前、禮拜四夜市）

23.竹山鎮延和里大和街42號（延和里辦公處前）

24.竹山鎮集山路三段129號（全家竹山夯蕃薯店前）

25.竹山鎮延正路45之30號（7-11竹寶門市前）

