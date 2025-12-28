南投縣中小企協第九屆理事長交接 各縣市企協出席相挺林志濤

縣府張處長代頒當選證書予林永濤理事長。（記者扶小萍攝）





南投縣中小企業協會第八、九屆卸新任理事長交接典禮，27日晚間於南投市南島婚宴會館隆重舉行，第八屆理事長張永昌交棒予第九屆的林志濤，現場冠蓋雲集，林志濤強調接下這份責任，定更加努力讓南投企協招牌更響亮。

立委游顥、南投縣政府建設處長張洲滄、縣議員林儒暘、市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、南投縣商業會理事長廖俊哲、南崗工業區廠協會理事長粘清泉等首長與機關社團，南投中小企業協會歷屆理事長更聯袂出席力挺。

卸新任接受大家祝賀。（記者扶小萍攝）

典禮除卸新任理事長交接，縣府張處長並代表許縣長頒發當選證書，肯定中小企協對社會的貢獻，會中也頒贈歷屆理事長特別奉獻獎與會務貢獻獎等，各縣市友會也都派員出席贈送賀禮並祝福。

廣告 廣告

各縣市友會及青商會參議會中區會都來贈賀禮場面溫馨。（記者扶小萍攝）

新任理事長林志濤的父親林烈洲是企協第二屆理事長，林志濤熱心公益，今年捐贈一部車予名間鄉公所運用，他表示，感謝前理事長張永昌為協會改善制度與運作架構，讓企協運作效能大幅提升，在拓展政府、企業與民間資源推動企業交流活動，乃至為南投中小企業爭取更多曝光與發聲的機會等各個面向的佳績有目共睹。目前企協已有279名會員，成長迅速。

會場展示南投會員品牌優質產品。（記者扶小萍攝）

面對外在環境的快速變動，協會需要更團結的爭取政府與結合在地資源，促進產業創新，促進南投中小企業在AI時代下的穩健發展。

林理事長強調將會延續歷任理事長扮演最接地氣的橋梁的角色，協助中小企業厚植實力、走向國際，實現「厚植台灣實力、壯大地方產業」的共同願景。

具體的做法是舉辦主題式產業交流，針對實際需求（行銷、AI、ESG、品牌）設計活動，成立線上與線下企業媒合平台，協助企業世代轉型、結合學校、政府單位、社區與其他公協會跨界合作。

卸任張永昌指出一年來在大家努力下新增90名會員，另有29位回歸。也感謝許縣長代向中央爭取補助嘉惠企協因應變局。所有講座、參訪、觀摩都共同參與，未來一年在林理事長帶領下定能承先啟後再創高峰。

林理事長期許企協也能成為民眾有感的組織，包括吸引外來投資，促進在地產業發展，創造就業機會，讓消費者能接觸更多優質的在地品牌與服務，進而提升南投整體經濟與生活。

南投的中小企協有顯著的產業特色，除了傳統產業、科技業以外，觀光旅遊業、農產加工業、地方創生等發展日新月異。林志濤強調將與新任理監事聯手，帶領協會配合經濟部中小企業處、南投縣政府，做好政府與民間的橋樑角色，近一步擦亮南投中小企業的金字招牌。



更多新聞推薦

● 「新北市民給了國民黨16年」 黃國昌喊：給我4年時間證明我說到做到