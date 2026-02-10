南投縣九九峰氦氣球樂園將於11日啟用 12日起開放全國民眾預約 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣九九峰氦氣球樂園將於11日啟用試營運，日前開放給南投縣民及草屯鎮民預約搭乘，預約即轟動，開放即秒殺，17日起將開放給全國有預約的民眾入園及搭乘，預約時間自12日中午起開始，歡迎有興趣的民眾把握機會。

縣長許淑華9日下午在縣務會議中說，九九峰氦氣球樂園即將啟用，前三天保留給南投縣民及草屯鎮民搶先體驗，12日起則開放全國民眾預約2月17日至3月8日入園及搭乘，園區預計每日可容納最多2千人、氦氣球搭乘600人。過年期間的南投很熱鬧，有精彩絕倫的南投燈會，還有最新穎的氦氣球讓大家眺高望遠，希望到南投旅遊的民眾都能有愉快的體驗。

縣府表示，為確保安全，孕期 24 週（含）以上以及患有心血管疾病、恐高症、癲癇、重大心理疾病、易暈眩或其他影響平衡之疾病者旅客不得搭乘，幼童3歲(含)不建議搭乘；除手機外的單眼相機、運動相機、三腳架、自拍棒、空拍機等任何可能掉落物品皆禁止攜帶；飛行過程中禁止攀爬、搖晃籃艙、跨越護欄、拋物、使用明火、吸菸、將手或物品伸出防護網外，請大家遵守相關注意事項。（圖／記者石振賢攝）