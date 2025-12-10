南投縣仁愛鄉都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成 融入賽德克文化

許淑華縣長指出，都達校舍更新，新校園不僅是教學空間，更是賽德克族文化傳承與部落運動發展重要基地。（圖：縣政府提供）

南投縣仁愛鄉都達國小「新建校舍」及「跑道球場整建」工程10日落成啟用。許淑華縣長表示，縣府重視教育投資，近年來持續推動「班班有大屏、生生有平板」、改善教學設備，並提供競技、留學、科技研發等多項獎助學金，就是要讓原鄉孩子擁有不輸都市的優質學習環境。

落成典禮，學生以舞蹈及表演慶祝，新校舍也安排祈福祭典，現場有如辦喜事，強調賽德克實驗教育的都達國小，將部落文化展現得淋漓盡致。縣府教育處長王淑玲、縣議員林庭秝及部落居民歡喜參加活動。

廣告 廣告

都達國小前身為「平靜國小」，創校逾一甲子。許淑華縣長指出，都達校舍更新，新校園不僅是教學空間，更是賽德克族文化傳承與部落運動發展重要基地，未來將讓文化在校園生根，也讓孩子快樂學習。

都達國小校長余秀英表示，在縣府團隊支持下，都達國小老舊校舍，外牆龜裂、壁癌問題得到解決，這次校園更新工程獲教育部國教署補助8,058萬元，加上運動部補助跑道暨球場整建690萬元，讓都達國小展現新面貌。

都達國小新校舍三層樓建築，設計納入賽德克族文化元素，菱形窗口如祖靈之眼，象徵著祖靈護佑孩子；司令台採用仿樹枝輕鋼架支柱，頂棚呈現傳統藤竹編織意象；建築順應山坡地形，利用穿堂、半戶外空間與屋頂設計自然導風，兼具美感與實用。在運動設施方面，全新的PU 跑道，圍繞在視野開闊的草地外圍，以及一座壓克力綜合球場獨立於操場中央，為親師生與部落村民提供優質的運動場域，有助於運動風氣的蓬勃發展。

除了硬體升級，都達國小積極推動賽德克族母語與文化課程，在縣府協助下更讓孩子出國，拓展國際視野。近三年已與日本、越南胡志明市台灣學校、紐西蘭、泰國及台中美國學校進行文化交流，讓偏鄉孩子站上國際舞台。（張文祿報導）