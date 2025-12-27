南投縣信義鄉賞梅季開跑 透過活動整合農業與觀光資源

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千民眾參與。活動以「梅開三弄」為主題，推出信義高海拔高麗菜製作的「梅子泡菜DIY」、梅枝黏貼爆米花的「爆梅花」，以及木板拼貼公仔的「聖誕梅夢島」等手作體驗，同時頒發玉山烏龍茶競賽獎項，茶農黃平螢榮獲特等獎。

包括南投縣政府農業處長蘇瑞祥、信義鄉長全志堅、縣議員黃春麟、全文才、南投縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會理事長黃志輝及總幹事黃志騰等人出席。蘇瑞祥處長代表許淑華縣長致詞，強調南投高山農特產優勢，希望透過活動整合農業與觀光資源，促進地方繁榮。

廣告 廣告

蘇瑞祥表示，信義鄉梅花正值開花期，如雪般綻放的梅林帶來視覺盛宴，也象徵梅子產業蓬勃發展。梅子夢工廠推出多元梅子加工產品及文創商品，未來將持續推廣，讓更多人喜愛南投在地風味。

他進一步指出，南投高山早晚溫差大，孕育優質玉山烏龍茶，甘醇脆嫩深受喜愛，雖產量有限，但在茶博會銷售表現亮眼。高山蔬菜也是南投農業亮點，年銷台北產值約5億元，全台高山蔬菜近六成來自南投，品質鮮脆清甜。現場特別安排高麗菜泡菜DIY，讓民眾親手體驗高山高麗菜的絕佳口感。

信義鄉農會總幹事黃志騰指出，今年賞梅季首場活動聚焦梅子泡菜DIY，利用在地高麗菜搭配農會特色梅子醬，創造獨特風味，當天吸引大量遊客參與。未來賞梅期間，歡迎民眾到農會體驗活動，並順道遊覽梅花、泡溫泉，享受信義鄉觀光魅力。

關於梅花花況，黃志騰預估下週寒流來襲後，梅花將於明年1月初陸續綻放，至1月中旬進入盛開期，屆時將呈現大爆發景象，邀請民眾留意最新花況前來賞花。（照片記者謝雅情翻攝）